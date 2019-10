The Panama New blog links, October 23, 2019

The Panama News blog links

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

Seatrade, DP World eyes Panama’s logistics sector

La Estrella, Lluvias en la cuenca del Canal son las segundas más bajas en 70 años

TVN, Panamá participa en conferencia ministerial sobre pesca segura y legal

Seatrade, Strikes at Chilean ports as the nation’s unrest spreads

Bloomberg, China dominates oil tanker market

Sports / Deportes

Telemetro, Panamá empata en su estreno en el Torneo Sub-18 UNCAF

La Prensa, Julio Dely Valdés arranca un nuevo reto con Panamá

Metro Libre, Boxeo Olímpico en Panamá

Economy / Economía

International Investment, FATF keeps Panama on its gray list

La Estrella, Intervención de Allbank pone en duda labor de la SBP

Fresh Plaza, Bocas banana workers secure agreement with Chiquita

Prensa Latina, Panamá impulsa medidas a favor de productores nacionales

PR, First Quantum declares commercial production at Cobre Panama

Página 12, “Nos están obligando a hacer kirchnerismo”

Frankel, How a weaponized dollar could backfire

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

STRI, What makes a good primate leader?

Mongabay, Indígenas panameños elaboran mapas para monitorear sus bosques

Science Alert: That dinosaur-killing asteroid instantly acidified the oceans, too

Wired, New Crispr technique could fix most genetic disorders

The Guardian, A blind spot about how the pill influences women’s brains

Vanguardia, Glaciares de la Antártida liberan cloro radiactivo en la atmosfera

News / Noticias

EFE, Diputada oficialista invoca la xenofobia y la homofobia en Panamá

La Prensa, Bancada Panameñista en contra de reformas no ampliamente debatidas

La Prensa, Carrizo advierte que Cortizo puede llamar un constituyente

Telemetro, APAP investiga posible falsificación de pasaportes en Panamá

La Estrella, Trece años después del envenenamiento masivo

Americas Program, Mexico’s refugees

NACLA, A clash of interests in Villa 31

BBC, Los candidatos que se disputan la presidencia de Uruguay

El País, UK blocks Spanish judge from questioning Assange



The Washington Post, An envoy’s tale of venal intrigue

Opinion / Opiniones

Sachs, Why rich cities rebel

Bookbinder, Don’t praise Trump for reversing G-7 Doral debacle

The Intercept, Bernie and AOC talk politics and 2020

Pierce, GOP wingnuts commit a dangerous breach of national security

La Estrella, Migración

Gutiérrez, El ignorado peligro para la salud panameña

Noriega, ¿Tribunal Constitucional?

Sagel, Después de 30 años

Bernal, La CIDH Y La Defensoría

Culture / Cultura

Billboard, Erika Ender’s gala

Remezcla, Coming soon: the AOC action figure

Meacham: I, Pastafari

NPR, Nuevofest with the Beachers

The Guardian, The lost history of Soviet hippies

Sagel, La Lavandería

