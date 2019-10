¿Wappin? Almas complejas / Complex souls

Curtis Mayfield, a portrait by Jim from Lausanne. A Wikimedia graphic.

Hopes and terrors from deep in our souls

Esperanzas y terrores desde lo profundo de nuestras almas

Maceo Parker plays Marvin Gaye “Let’s Get It On”

https://youtu.be/JawQn7gKdJo

Kafu Banton – Cuando se Viene de Abajo

https://youtu.be/o6VGdIU8FfI

Luna – Voodoo Child

https://youtu.be/kWhaxH03Xok

Ana Tijoux & Shadia Mansour – Somos Sur

https://youtu.be/EKGUJXzxNqc

Andre Williams – Jail Bait

https://youtu.be/w09ukTUUhBY

Nelson Ned – El Preso Número Nueve

https://youtu.be/IJCBzHwdl9s

Martina Stoessel – Libre Soy

https://youtu.be/f4tGddRblok

Linda Ronstadt, Emmylou Harris & Neil Young – Across the Border

https://youtu.be/OfCS1yXg8gk

Atahualpa Yupanki – Preguntitas Sobre Dios

https://youtu.be/hSvk0gjWnlM

Bobby Bare – Drop Kick Me Jesus

https://youtu.be/jsWg0bt9kp4

Los Mozambiques – La Religión del Gólgota

https://youtu.be/S7FCzmqO7cA

Gil Scott-Heron – The Revolution Will Not Be Televised

https://youtu.be/qGaoXAwl9kw

Alicia Keys – Unbreakable

https://youtu.be/2kbW3RvVJIA

Pink Floyd – The Gunners Dream

https://youtu.be/8Qzku6ISmfw

Curtis Mayfield – Darker Than Blue

https://youtu.be/ESEsC8mVLwo

Contact us by email at fund4thepanamanews@gmail.com

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information. Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.