Kermit’s birds / Las aves de Kermit

White-necked Puffbird / Buco Cuelliblanco / Notharchus hyperrhynchus

Encontrado en Parque Nacional Metropolitano en Panamá

White-necked Puffbird ~ Buco Cuelliblanco

This bird will be found in forest canopies and at forest edges, often remaining quiet and motionless on an upper branch for a long time, then swooping down to catch a large and tasty – to it – insect and return to its perch for a feast. Ranging from Southern Mexico to northern Argentina, you find it on both sides of Panama but generally not in the Azuero’s dry forests. It’s most common in the canal area, particularly on the Pacific side of it.

Esta ave se encontrará en los doseles de los bosques y en los bordes del bosque, a menudo permanece tranquila e inmóvil en una rama superior durante mucho tiempo, luego se abalanza para atrapar un insecto grande y sabroso, y volver a su percha para un festín. Desde el sur de México hasta el norte de Argentina, lo encuentras a ambos lados de Panamá, pero generalmente no en los bosques secos de Azuero. Es más común en el área del canal, particularmente en el lado del Pacífico.





