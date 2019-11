The Panama News blog links, November 8, 2019

The Panama News blog links

a Panama-centric selection of other people’s work

una selección Panamá-céntrica de las obras de otras personas

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

ANP, Nuevo crucero de Carnival se abandera con Panamá

Splash 24/7, German boxship set for synthetic natural gas trials

Seatrade, Moves to unlock billions in stranded US Harbor Maintenance Tax

Hellenic Shipping News, Growth of US inbound containers slowed in 2019

Sports / Deportes

El Siglo, Púgiles panameños, bien clasificados en la AMB

La Prensa, Panamá irá ante las campeonas mundiales de EU en el Preolímpico

Economy / Economía

La Estrella, Recaudación de ingresos corrientes por el gobierno cae 5,4%

La Prensa, Empresarios de ZLC advierten de riesgo por intervención de AllBank

Jansa, Inequality is higher in some US states because of corporate welfare

Rodrik, How to get past the US-China trade war

Baker, Data show Trump’s most touted economic policies have failed US workers

AFP, FMI dice economía mundial alcanza endeudamiento récord

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

STRI, YIKES! Venomous snake captures frog-eating bat

El País, La vida se nos acorta por no dormir la siesta

BBC, Nuclear fusion is ‘a question of when, not if’

Scott, What 3,000-year-old Egyptian wheat tells us about the genetics of our bread

Mongabay, Científicos en Chile toman muestras de agua para identificar especies

The Guardian, Restoring Jamaica’s lost coral reefs

News / Noticias

La Estrella, Publican #VarelaLeaks

TVN, Varela dice que sus comunicaciones fueron intervenidas y alteradas

La última propuesta constitutional de la Asamblea Nacional (PDF)

La Prensa, Corte favorece a la Asamblea en caso de planillas

EFE, López Obrador promete apoyar a Argentina a salir de la crisis económica

El País: Ahead of Spanish election, fake Facebook pages spend €40,000 on ads

Univision, Trump debe pagar $2 millones por utilizar fundación para beneficio personal

Yahoo News, Suburbs swing hard toward Democrats in state voting

Opinion / Opiniones

Stiglitz, The end of neoliberalism and the rebirth of history

Basu, How to tame Big Tech

Allende, Trump’s a fool for denying climate change

The Nation, The answer is not Joe Biden

Pinnock, Reformas constitucionales: una tragedia con cinco actores

Murgas, Un récord

Quilano, El fracaso de la reforma constitucional

Candanedo de Zúñiga, ¿Reformar por reformar o constituyente?

Correa, ‘¡Constituyente Ya!’

Jované: Jóvenes, protestas y constituyente

Culture / Cultura

La Estrella, Inclusón en turismo

LA Taco, How the PIFFLA is becoming one of LA’s premiere Latinx film festivals

TVN, El desfile con cubos y tapas de olla

Remezcla, Even this tamal-stealing dog knows you don’t eat the cornhusks

Contact us by email at fund4thepanamanews@gmail.com

~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information. Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.