US Social Security & federal benefits / Seguro Social de EEUU, etc.

US Social Security Services and other Federal Benefits

Panama City – February 3-7, 2020

The US Embassy in Panama is pleased to announce that representatives from the Regional Federal Benefits Unit will visit Panama City to offer services for beneficiaries or individuals with questions about US Social Security and other federal benefits.

Where: Center for English Language Immersion (CELI) – Via España, Edificio Cromos, 2do piso.

When: February 3 – 6 (8:00 a.m. to 4:00 p.m.)

February 7 (8:00 a.m. to 1:30 p.m.)

NOTE: No appointments necessary, BUT PLEASE BE PREPARED TO WAIT.

What to bring:

Please bring originals AND legible copies of all documents to be submitted:

Social Security Benefits: Bring originals and copies of the following for all applicants:

• Birth Certificate

• Passport

• Marriage and/or death certificates – if applying for auxiliary or survivor’s benefits

SSA Proof of Life Study: In 2019, Social Security Administration (SSA) mailed a questionnaire to beneficiaries whose social security number (SSN) ended in 50 to 99 and beneficiaries over the age of 90. Please bring a copy of your passport and a completed SSA-7162, if you have had your benefits suspended.

SSN Card Application: Bring a copy of your valid US passport, Certificate of Birth Abroad, or original birth certificate and completed form SS-5FS.

Change of Address for Social Security: Bring your current passport.

Medicare Part B Enrollment/Cancellation:

• To enroll in Medicare, you should complete and sign this CMS-40B

• To cancel your enrollment please complete and sign this CMS-1763

To learn more about the services offered by the Regional Federal Benefits Unit visit:

https://cr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social-security/

The best way to contact the Regional Federal Benefits Unit is by using their online inquiry form: http://cr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social-security/fbu-inquiry-form/

Enroll in Smart Traveler Enrollment Program (STEP) to receive security updates.





Servicios de Seguro Social de EEUU y otros beneficios

Panama City – del 3 al 7 de Febrero del 2020

La Embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Panama se complace en anunciar que representantes de la Unidad Regional de Beneficios Federales visitarán Panama para ofrecer servicios a beneficiarios o personas con preguntas del Seguro Social de los EEUU y otros beneficios federales. También recibirán aplicaciones para tarjetas de número de seguro social y formularios de Supervivencia (FEQ).

Dónde: Center for English Language Immersion (CELI) – Via España, Edificio Cromos, 2do piso.

Cuando: Febrero 3 – 6 (8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Febrero 7 (8:00 a.m. – 1:30 p.m.)

Nota: No se necesitan citas, PERO ESTÉ PREPARADO PARA ESPERAR

Que traer:

Por favor traiga originales Y copias legibles de todos documentos:

Beneficios del Seguro Social: Deben traer los originales y copias para todos los solicitantes:

Certificado de nacimiento

Pasaporte

Certificado de matrimonio y/o defunción en caso de aplicar para beneficios auxiliares o beneficios de sobreviviente

Fe de vida: En 2019, la Administración de Seguro Social de los EEUU envió formularios de supervivencias a aquellos beneficiarios recibiendo su propio beneficio y cuyo número de Seguro Social termina en 50-99 y a beneficiarios mayores de 90 años.Por favor traer copia de pasaporte y formulario SSA-7162 completado, si sus beneficios aún se encuentras suspendidos por esa razón.

Aplicar para la tarjeta de Número de Seguro Social: Traer copia del pasaporte de EEUU vigente y el formulario SS-5FS completo.

Cambiar la dirección para el Seguro Social: Traer su pasaporte vigente y copia de este.

Cancelar o inscribirse en Medicare Parte B:

Para inscribirse, complete y firme el formulario CMS-40B

Para cancelar su inscripción complete y firme el formulario CMS-1763

Para conocer más sobre los servicios que ofrece la Oficina Regional de Beneficios Federales, por favor visite: https://cr.usembassy.gov/es/u-s-citizen-services-es/social-security-es/

La mejor manera de contactar La Unidad de Beneficios Federales es usando el formulario en internet FBU formulario | Embajada de EE.UU. en Costa Rica





