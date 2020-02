¿Wappin? Algo panameño para Carnaval

Something Panamanian for Carnival

Nenito Vargas y los Plumas Negras 2020

https://youtu.be/9ABpZGgYch0

Yomira John – Mama Congo

https://youtu.be/PlaKQSsVF-A

Kafu Banton Mix 2019

https://youtu.be/SSaM0UFy_ pM

Arcadio Molinar – Popurri de Antaño

https://youtu.be/yEjUu4upu84

Miguelito Rivera, Lili Samaniego y Tano Mojica – Décima del Despecho

https://youtu.be/xd79H6zcYXg

Lucy Jaén – Tamborito por la Mañanita

https://youtu.be/ot6nymufgSQ

Alfredo Escudero – Dejen Vivir al Viejo

https://youtu.be/Bkjw-7DIQkE

