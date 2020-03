Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Lesser nighthawk ~ Añapero menor ~ Chordeiles acutipennis, encontrado cerca del Puente del Rey en Panamá Viejo. Foto © Kermit Nourse.

Lesser nighthawk / Añapero menor

The ones we see here breed in the arid lands of the American southwest. The Lesser nighthawk can be found in Panama from July to April, in lowlands on bothsides of the isthmus. It forages at dawn in a low graceful flight snapping up insects with its small beak. This one never flinched the whole time I was there. Overall, these birds range from the southwestern United States to southern Brazil, Paraguay and Bolivia.



Los que vemos aquí se reproducen en las tierras áridas del suroeste de Estados Unidos. El Añapero menor se puede encontrar en Panamá de julio a abril, en tierras bajas a ambos lados del istmo. Se alimenta al amanecer en un vuelo bajo y elegante que atrapa insectos con su pequeño pico. Este nunca parpadeó todo el tiempo que estuve allí. Por lo general estas aves van desde el suroeste de los Estados Unidos hasta el sur de Brasil, Paraguay y Bolivia.





