¿Wappin? Fever dreams

Música para sueños febriles

Fever – Peggy Lee

https://youtu.be/JGb5IweiYG8

Frank Zappa – Stinkfoot

https://youtu.be/D9FBQ1O5F8k

Bad Gyal – Fiebre

https://youtu.be/JKzT0z3gOtc

The Coasters – It Ain’t Sanitary

https://youtu.be/3tCM7mnZGEc

Ed Robinson – Knockin’ on Heaven’s Door

https://youtu.be/1h5ys7YvYL4

Bessie Smith – Devil’s Gonna Get You

https://youtu.be/o5abfYqJG-8

Victoria Spivey – TB Blues

https://youtu.be/P7mz-0QEt7o

Bobby “Blue” Bland – St. James Infirmary

https://youtu.be/iHh4wBGQZD0

Charlie Musselwhite – The Blues Overtook Me

https://youtu.be/siEfu0MIJ2A

Erika Ender & Gabriel Parisi – Sigo Caminando

https://youtu.be/3hVzrQjmFMo

Robbie Robertson – Shine Your Light

https://youtu.be/405rURIgvDw

LosPetitFellas & Denise Gutiérrez – Antes De Morir

https://youtu.be/2vdIWr1TCBI

Destiny’s Child – Survivor

https://youtu.be/Wmc8bQoL-J0

Mon Laferte – Vendeval

https://youtu.be/EIF6V9mE2ng

Samy y Sandra Sandoval – Concierto virtual para gozar en su casa

https://youtu.be/Jqc_7AGYI6k

