¿Wappin? Música para aguantar

Waiting out the Nazi Blitz in a London subway tunnel. This time it’s a much different enemy, which we must resist in the isolation of our homes.

Esperando a los bombardeos nazis en un túnel del metro de Londres. Esta vez es un enemigo muy diferente, que debemos resistir en el aislamiento de nuestros hogares.

Concerts to help you persist

Conciertos para ayudarte a persistir

Mon Laferte – Concierto Sin Miedo

https://youtu.be/9B1CQSVUs1s

Of Monsters and Men Studio Session

https://youtu.be/ojsDT6CRZp0

Don Omar – Festival de Viña del Mar 2016

https://youtu.be/sc0M5nVLyiU

Alfonso, Spalding & Aldana – International Jazz Day Cuba

https://youtu.be/LfTh9Rp6YlA

Bruce Springsteen – Live in Hyde Park 2009

https://youtu.be/8RxT5CBHsJA

Adele – Live Lounge Special

https://youtu.be/1-wv8rrzZro

Jorge Drexler – Concierto sin público

https://youtu.be/XnynXdDXmEI

Chris Martin – Together at Home

https://youtu.be/YMBK9OfsKO4

Sech – YouTube and Chill

https://youtu.be/N7suQ-IgKOg

John Legend – Together at Home

https://youtu.be/I2NTcBmQkjw

Alejandro Sanz y Juanes – LaGiraSeQuedaEnCasa

https://youtu.be/LlWWT-eKOwU

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

