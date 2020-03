You can still vote today, by email in the Democrats Abroad primary

The online polls, for email voting, are open through midnight tonight.

Vote from home

If you are already a member of Democrats Abroad you can cast your absentee ballot by following the link in the email that should have been sent to you by Democrats Abroad. You should either print our your ballot, sign it, scan it and return it as an attachment, or if you don’t have access to a printer, follow these instructions.

If you’ve not yet joined Democrats Abroad, you can do so now and you will be sent your link to vote. Join Democrats Abroad here.

The email polls close at 2 a.m. Wednesday, Panama time. That’s midnight on Tuesday, California time.

Demócratas tejanas, en la línea para votar en su primaria.

Votar desde su casa

Si ya es miembro de Democrats Abroad, puede emitir su voto en ausencia siguiendo el enlace en el correo electrónico que Democrats Abroad le debería haber enviado. Debe imprimir su papeleta, firmarla, escanearla y devolverla como un archivo adjunto, o si no tiene acceso a una impresora, siga estas instrucciones.

Si aún no se ha unido a Democrats Abroad, puede hacerlo ahora y se le enviará su enlace para votar. Únase a Demócratas en el extranjero aquí.

Las “urnas por correo electrónico” cierran a las 2 a.m. del miércoles, hora de Panamá. Esa es la medianoche del martes, hora de California.

Discúlpenos por los enlaces a páginas en inglés, que Democrats Abroad aún no proporciona en español. Si necesita ayuda para traducir, contáctenos por correo electrónico a panamademocratsvote@gmail.com

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.