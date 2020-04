Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Snowy Egret / Garceta Nivea / Egretta thula. Near the Punte del Rey in Panama Viejo / Cerca del Puente del Rey en Panamá La Vieja. Foto © Kermit Nourse.

Snowy Egret / Garceta Nivea

You find these along all of Panama’s Pacific and Caribbean shorelines, more so in the winter when migrants from the north reinforce the permanent local population. To a lesser extent they are found around freshwater lakes, rivers and marshes. There are only a few known nesting areas, on islands or in wetlands on the Pacific side with little or no human presence to disturb the birds.



Los encuentra a lo largo de todas las costas del Pacífico y el Caribe de Panamá, más aún en el invierno cuando los migrantes del norte refuerzan la población local permanente. En menor medida se encuentran alrededor de lagos de agua dulce, ríos y pantanos. Solo hay unas pocas áreas de anidación conocidas, en islas o en humedales en el lado del Pacífico con poca o ninguna presencia humana para molestar a las aves.





