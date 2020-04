¿Wappin? Isolation / Aislamiento

Some 40 years later, as president of Uruguay, Pepe Mujica visited the prison where as a political prisoner he was kept in isolation in an underground cell for more than 12 years.

Unos 40 años después, como presidente de Uruguay, Pepe Mujica visitó la prisión donde, como preso político, estuvo recluido en una celda subterránea durante más de 12 años.

Music to get us through another day of quarantine

Música para llevarnos a otro día de cuarentena

John Lennon – Isolation

https://youtu.be/3GBDN3G0QoU

Annie Lennox – Don’t Let It Bring You Down

https://youtu.be/6cIRzBPN_J0

Virtual Choir – Hallelujah

https://youtu.be/ovwbHsKS6gA

Cultura Profética – Ten Valor

https://youtu.be/cOUoNBf-1zk

Alicia Keys – Underdog

https://youtu.be/vzeK53VV1To

Mon Laferte — Por Qué Me Fui A Enamorar De Ti

https://youtu.be/qvvCOIcV7Ok

The Black Crowes – NPR Music Tiny Desk Concert

https://youtu.be/d0GoWhQgxyQ

Luba Mason – Fever

https://youtu.be/6VU7J5Gt9rU

Joss Stone – Piece of My Heart

https://youtu.be/iU7QOg6mqc0

Samantha Fish – Kill or Be Kind

https://youtu.be/XEDgMsI7fd8

Jimi Hendrix – Voodoo Child (Slight Return)

https://youtu.be/IZBlqcbpmxY

Prince – Little Red Corvette

https://youtu.be/v0KpfrJE4zw

Residente – Apocalíptico

https://youtu.be/3fJGAuHhlsw

Of Monsters and Men – Wars

https://youtu.be/10cyoQjBlNQ

Enya – Only Time

https://youtu.be/frvbNkfio04

Boney M. – Rivers of Babylon

https://youtu.be/l3QxT-w3WMo

Kurt Elling & Danilo Pérez – Beloved

https://youtu.be/yaqGLzW99B4

Ellis Marsalis Trio – the whole album

https://youtu.be/pmZ1ka7DcmI

