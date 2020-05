¿Wappin? Interfaith / Interreligioso

Pixabay graphic by MoteOo.

One love

Mahalia Jackson — Lord Don’t Move The Mountain

https://youtu.be/jusAnLIFE3k

Luis Arteaga – El Jarrito

https://youtu.be/G8gcESTdmT8

George Harrison – My Sweet Lord

https://youtu.be/A8sgSQeQdRg

Yusuf Islam – The Beloved

https://youtu.be/N0c3Y1JsF90

Buffy Sainte-Marie & Tanya Tagaq – You Got To Run

https://youtu.be/o5zb0WTSLsY

Peter Gabriel – Blood of Eden

https://youtu.be/3XhDGkg8SpQ

Elijah Emanuel – La Conciencia Indigena

https://youtu.be/qMF66DAdIKo

Víctor Jara – Preguntitas sobre Dios

https://youtu.be/G87jJT_qkrM

Joan Baez – Sacco and Vanzetti

https://youtu.be/wbFn1gKldWA

Mad Professor & Aisha – Jah Protect I

https://youtu.be/HjQn0hjudfo

Leonard Cohen – Hallelujah

https://youtu.be/bFIPlUQDPzo

Judy Garland: – Battle Hymn of the Republic

https://youtu.be/e4Xz7WV_qJs

Peter Tosh – Mystic Man

https://youtu.be/yNPoRSwQdmE

Rómulo Castro & Yomira John – Como Bien de Amor

https://youtu.be/sT8CkZy4qCA

John Lennon – God

https://youtu.be/WNLUn3dDrhk

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.