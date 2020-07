Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Crimson-backed Tanager ~ Sangre de Toro / Tangara Dorsirroja ~ Ramphocelus dimidiatus. Foto © Kermit Nourse

Crimson-backed tanager / Sangre de Toro

by Kermit Nourse

Today’s bird from Panama is the Crimson-backed Tanager, or the Sangre de Toro, (Blood of the Bull) no doubt one of the most beloved birds in the country. He has been outside my window fro two weeks now, but I failed to photograph him correctly numerous times. I sent at least 500 photos of him to the trash. If you notice his lower mandible is white and his wings are black, presenting an exposure problem. Today was different, he kept still while I made camera adjustments, just looking at me all the time and saying, “hurry up, it’s raining you know, and I haven’t got all day.” This species ranges from western Panama to northern Colombia and western Venezuela. It visits city and country gardens on both sides of the isthmus but is a bit more common on the Pacific side and is also found on Coiba and in the Perlas Archipelago. In dense forests it’s an understory bird, but it readily comes out into clearings and scrublands. Sometimes it travels in small groups of an adult male and two to five females or juveniles.



Pájaro de hoy de Panamá es el Crimson-backed Tanager, o Sangre de Toro sin duda uno de los pájaros más queridos en el país. Ha estado fuera de mi ventana para dos semanas, pero no he logrado fotografiarlo correctamente varias veces. Envié al menos 500 fotos de él a la basura. Si nota que su inferior mandíbula es de color blanca y sus alas son de color negras, que presenta un problema de exposición. Hoy fue diferente, mantuvo quieto mientras hice ajustes de la cámara, sólo me miraba todo el tiempo y decir: “Date prisa, está lloviendo ya sabes, y no tengo todo el día.” Esta especie abarca desde el oeste de Panamá hasta el norte de Colombia y el oeste de Venezuela. Visita los jardines de la ciudad y el campo a ambos lados del istmo, pero es un poco más común en el lado del Pacífico y también se encuentra en Coiba y en el archipiélago de Perlas. En bosques densos es un ave del sotobosque, pero fácilmente sale a claros y matorrales. A veces viaja en pequeños grupos de un macho adulto y de dos a cinco hembras o juveniles.









Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.