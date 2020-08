El alcalde de Colón y su call center

El alcalde Alex Lee llamó la atención sobre sí mismo en Decameron al tomar un vehículo municipal lleno de gente y estacionarlo a la vista del público. La Policía Nacional no ha respondido y probablemente no lo hará, sobre dejar que el bus atraviese múltiples puntos de control. Se dice que Lee tenía un salvoconducto que alegaba, falsamente, que era dueño de una propiedad en Decameron. El lugar fue prestado por otra persona. ¿Un bus lleno de afrodescendientes desconocidos apareciendo en Decameron Villas? Habría gente que se quejaría. ¿Un bus MUNICIPAL? Hay quienes acudirían a la prensa, pero los dueños de la prensa rabiblanco les gustan los privilegios sociales y no lo tratarían como noticias. Pero los medios son plurales, un hecho que a gran parte del PRD le gustaría cambiar.

Yo no tengo ninguna casa en Decameron, la casa me la prestaron y comparto con mi familia, pero aquí no hay ninguna fiesta, deja la mentira Valenzuela, porque no es de Dios y tú no vas hacerme sentir mal, los hijos de Dios nadie los avergüenza y estas tocando a mi familia y Dios se encargará de ti…

Alcalde de Colón Alex Lee

amenazando a Mauricio Valenzuela