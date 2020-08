Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Tangara Palmera – Palm Tanager ~ Thraupis palmarus. Foto © Kermit Nourse.

Palm tanager / Tangara Palmera

The Palm Tanager is one species of about 44 tanagers found in Panama. It measures about 6.5 inches and is usually found with other tanagers. This species, which ranges from southern Honduras to southern Brazil, is generally not found in the Dry Arc along the western side of the Gulf of Panama nor higher than 4,000 feet. It’s more common on the Atlantic Side. It likes to live around people and graze their farms and gardens. It especially inhabits lowland rainforests and their edges, scrubland and pastures, and around human habitations.

La Tangara Palmera es una especie de aproximadamente 44 tangaras encontradas en Panamá. Mide alrededor de 6.5 pulgadas y generalmente se encuentra con otras tangaras. Esta especie, que se extiende desde el sur de Honduras hasta el sur de Brasil, generalmente no se encuentra en el Arco Seco a lo largo del lado occidental del Golfo de Panamá ni a más de 4,000 pies. Es más común en la vertiente caribe. Le gusta vivir cerca de las personas y pastar sus granjas y jardines. Habita especialmente en los bosques de tierras bajas y sus bordes, matorrales y pastizales, y alrededor de las viviendas humanas.





