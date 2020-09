Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Orange Chinned Parakeet / Perico Barbinaranja / Brotogeris Jugularis. Foto © Kermit Nourse.

The Orange Chinned Parakeet

El Perico Barbinaranja

An Orange Chinned Parakeet, a small bird loved here in Panama. These are, among other things, the quintessential urban park birds that make a tremendous racket in the royal palms, banyan trees and other city habitats as the sun is going down. Cutting down those trees and diminishing their songs is a quick route to unpopularity for any mayor. The Orange Chinned Parakeet ranges from southern Mexico to northern Colombia and adjacent parts of Venezuela. These are mostly lowland birds along each coast, except they are generally not found in Bocas del Toro or along the Caribbean coasts of the Ngabe-Bugle Comarca or Veraguas province. They are especially numerous in the canal area.

Un Perico Barbinaranja, un pequeño pájaro amado aquí en Panamá. Estas son, entre otras cosas, aves de los parques urbanos por excelencia que hacen una tremenda conmoción en las palmeras reales, las higueras de Bengala y otros hábitats de la ciudad cuando el sol se pone. Talar esos árboles y disminuir sus canciones es una ruta rápida hacia la impopularidad para cualquier alcalde. El Perico Barbinaranja se extiende desde el sur de México hasta el norte de Colombia y partes adyacentes de Venezuela. En su mayoría son aves de las tierras bajas a lo largo de cada costa, excepto que generalmente no se encuentran en Bocas del Toro ni en las costas caribeñas de la Comarca Ngäbe-Buglé ni la provincia de Veraguas. Son especialmente numerosos en el área del Canal.

