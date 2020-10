Edmonston, Trump these days / Trump en estos días

That lonely steroid rage moment. White House photo.

Ese solitario momento de rabia por los esteroides. Foto de la Casa Blanca.

A former first responder’s observation

WOW! Eric Topol MD, medical researcher, whistle-blower against Celebrex, and Editor of Medscape is my hero. Yesterday, he was interviewed by CNN and blasted Trump and his doctors for recklessness. Topol, a pioneer in genetic mapping, feels that Trump was mis-medicated. Particularly in the use of Dexamethason, an anti-inflammatory used in cases much more advanced. The drug can weaken the immune system and cause a range of side effects from blood clots, headaches and blurred vision to aggression, agitation, anxiety, irritability and depression.

Trump should not have taken his short joyride in a hermetically-sealed SUV so soon after exposure to covid-19; his 10-person medical treatment team could have scuttled his escapade but were too intimidated to speak up. As president, Trump is their boss and controls the federal facility. Plus, the docs were evasive and gave incomplete answers to the press.

What a delight to see professionals like doctors Eric Topol and Anthony Fauci criticize high-ranking colleagues and politicians. This never happens among political party adherents, nor priests, nor civil rights leaders, and I could go on and on.

My heart goes out to the brave Secret Service agents forced to ride with the President in his mobile Petri-dish.

How reckless and sad.

They pledged to ‘take a bullet for Trump, not take one from him.’

Phil Edmonston

ER Tech

Fort Clayton (1961-64)

The author – and our reader — worked on a US Army ambulance during The Day of the Martyrs.

La observación de un ex socorrista

¡GUAUU! Eric Topol MD, investigador médico, denunciante contra Celebrex y editor de Medscape es mi héroe. Ayer, fue entrevistado por CNN y criticó a Trump y a sus médicos por imprudencia. Topol, un pionero en el mapeo genético, siente que Trump fue mal medicado. Particularmente en el uso de Dexamethason, un antiinflamatorio utilizado en casos mucho más avanzados. El medicamento puede debilitar el sistema inmunológico y causar una variedad de efectos secundarios, desde coágulos de sangre, dolores de cabeza y visión borrosa hasta agresión, agitación, ansiedad, irritabilidad y depresión.

Trump no debería haber tomado su corto paseo en un SUV herméticamente cerrado tan pronto después de la exposición al covid-19; su equipo de tratamiento médico de 10 personas podría haber echado a perder su escapada, pero estaban demasiado intimidados para hablar. Como presidente, Trump es su jefe y controla las instalaciones federales. Además, los documentos fueron evasivos y dieron respuestas incompletas a la prensa.

Qué placer ver a profesionales como los médicos Eric Topol y Anthony Fauci criticar a colegas y políticos de alto rango. Esto nunca sucede entre los partidarios de partidos políticos, ni entre los sacerdotes, ni entre los líderes de derechos civiles, y podría seguir y seguir.

Mi corazón está con los valientes agentes del Servicio Secreto obligados a viajar con el presidente en su placa de Petri móvil.

Qué imprudente y triste.

Se comprometieron a ‘recibir una bala por Trump, no una de él’.

Phil Edmonston

ER Tech

Fuerte Clayton (1961-64)

El autor y nuestro lector trabajaron en una ambulancia del ejército de los EEUU durante el Día de los Mártires.

