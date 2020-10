Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Slaty-tailed trogon ~ Trogón colipizarra ~ Trogon massena

Encontrado en / Found in Gamboa. Foto / photo © Kermit Nourse.

This large species of the trogon family lives in the tropical lowlands from southern Mexico to Ecuador and builds its nest inside arboreal termite hives. Only the male has the orange eye ring and beak. It’s found in or near the edges of old and secondary forests on both sides of the isthmus, except not much in the Dry Arc in and around the Azuero Peninsula nor is it common in Darien. It’s more common on the Atlantic Side and especially in the canal area. It’s usually solitary of in a pair, and will often remain still for long periods and thus “hide in plain sight.”

Esta gran especie de la familia de los trogon vive en las tierras bajas tropicales desde el sur de México hasta Ecuador y construye su nido dentro de las colmenas de termitas arbóreas. Solo el macho tiene el anillo ocular y el pico anaranjados. Se encuentra en o cerca de los bordes de los bosques antiguos y secundarios en ambas vertientes del istmo, excepto que no hay mucho en el Arco Seco dentro y alrededor de la Península de Azuero ni es común en Darién. Es más común en el lado atlántico y especialmente en el área del canal. Por lo general, es solitario o en pareja y, a menudo, permanece quieto durante largos períodos y, por lo tanto, se “esconde a la vista”.

