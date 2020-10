Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Black and White warbler ~ Reinita trepador (también Chipe trepador) ~ Mniotilta varia

Encontrado en Costa del Este, Panamá, © Kermit Nourse.

Reinita trepador / Black and White warbler

A migratory bird that visits us between late August and early April. Its mating and nesting season is in the eastern United States and it winters in a range from the southern USA to northern South America and the Antilles. These are usually found alone, but unlike other warblers in Panama, will sometimes flock with birds of other species. They are found in secondary forests and at the edges of older growth forests, most frequently at lower elevations. They are found on both sides of the isthmus and in the Perlas Archipelago.

Ave migratoria que nos visita entre finales de agosto y principios de abril. Su temporada de apareamiento y anidación es en el este de Estados Unidos y pasa el invierno en un rango desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Sudamérica y las Antillas. Por lo general, se encuentran solos, pero a diferencia de otras reinitas en Panamá, a veces se juntan con aves de otras especies. Se encuentran en bosques secundarios y en los bordes de bosques de crecimiento más antiguo, con mayor frecuencia en elevaciones más bajas. Se encuentran a ambos lados del istmo y en el Archipiélago de Perlas.

