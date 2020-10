Misterio resuelto: las misteriosas larvas recolectadas en el Caribe crecen hasta convertirse en esta estrella de mar, Valvaster striatus, que solo se conoce en la región del Indo Pacífico. Foto por Gustav Paulay.

Cómo la capacidad de clonarse a sí mismo

puede potenciar a un trotamundos misterioso

por STRI

Siempre vale la pena pensar más allá. Rachel Collin decidió buscar lejos del país para encontrar la forma adulta que coincidía con una larva obtenida de una muestra de plancton en Panamá y se sorprendió con el resultado.

Durante décadas, los biólogos han capturado diminutas larvas de estrellas de mar en sus redes, las cuales no coincidían con los adultos de ninguna especie conocida. Un equipo del Smithsonian acaba de descubrir cómo crecen estas larvas y cómo un superpoder especial puede ayudarlas a moverse por el mundo. Sus resultados se publican en línea en el Biological Bulletin.

“Hace treinta años, la gente notó que estas larvas de estrellas de mar podían clonarse a sí mismas”, comentó la científica Rachel Collin del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), “y se preguntaron cuál era la forma adulta. Supusieron que debido a que las larvas estaban en el Caribe, los adultos también debían ser del Caribe”.

Los científicos monitorean las larvas porque éstas pueden ser más sensibles a las condiciones físicas y la distribución de las larvas tiene una gran influencia en la dispersión de los peces e invertebrados adultos. El equipo de Collin utiliza una técnica llamada código de barras de ADN para identificar el plancton. Determinan la secuencia de ADN de un organismo y luego buscan coincidencias con una secuencia de un animal conocido en una base de datos.

“Esta especie misteriosa fue una de las más comunes en nuestras muestras de la Costa Caribe de Panamá”, comentó Collin. “Sabíamos por los estudios de personas que el ADN coincidía con secuencias de larvas similares en todo el Caribe y coincidía con estrellas de mar juveniles no identificadas, capturadas en el Golfo de México, pero nadie había encontrado una coincidencia con ningún organismo adulto conocido en el Caribe. Así que decidimos ver si el ADN coincidía con algo en la base de datos global del “Código de barras de la vida”.

“Fue entonces cuando obtuvimos un pareo con Valvaster striatus, una estrella de mar que se pensaba se encontraba solo en el Indo Pacífico Occidental”, comentó Collin. “Es el primer informe de esta especie en el Océano Atlántico. No hubiéramos podido identificarla si Gustav Paulay de la Universidad de Florida no hubiera secuenciado el ADN de invertebrados en el otro lado del mundo”.

Pero ¿por qué las larvas son comunes en el Caribe si nunca se han encontrado estrellas de mar Valvaster adultas aquí? ¿Están las estrellas de mar adultas escondidas dentro de los arrecifes del Caribe o las larvas llegan del otro lado del mundo?

Valvaster striatus está muy extendida, pero es rara en el Pacífico occidental. Los pocos informes de los coleccionistas y las fotos confirmadas en iNaturalist van desde el Océano Índico hasta Guam y Hawái. Estas estrellas de mar viven en lo profundo de la matriz del arrecife y solo salen por la noche. Entonces, es posible que haya adultos en el Caribe que nunca se hayan visto. Pero la otra posibilidad, que la capacidad de clonarse a sí mismos les permita extenderse por el mundo, también es intrigante.

“Es posible que la capacidad de las larvas para clonarse a sí mismas no sea solo una forma inteligente de permanecer jóvenes por siempre”, comentó Collin. Existe una barrera natural que impide que los organismos del Pacífico occidental y el océano Índico crucen el Atlántico hacia el Caribe. Después de llegar a la punta de África, se encuentran con una corriente fría que presumiblemente mata a las especies tropicales”.

“Aún se desconoce cómo la clonación podría ayudarlas a atravesar la barrera”, comentó Collin, “pero es intrigante que otra especie de estrella de mar del Indo Pacífico Occidental que fue recolectada por primera vez en el Caribe en la década de 1980 también tenga larvas con capacidad de clonarse”.

Este estudio se realizó gracias a permisos de recolección proporcionados por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), el análisis molecular en los Laboratorios de Biología Analítica del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian en Washington, DC, con fondos del Smithsonian, el Sr. Paul Peck, un donante anónimo, la Fundación Gordon y Betty Moore, además de la Fundación Sloan.

Durante treinta años, los científicos han estado capturando estas larvas en sus redes para plancton, pero solo hasta ahora han descubierto lo que son. Las larvas tienen la capacidad de hacer copias de sí mismas: clones. Foto por Michael Boyle.

