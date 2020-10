¿Wappin? ¡Están inquietos! / They’re restless!

¡Escuche los tambores! / Listen to the drums!

Daymé Arocena – La Rumba Me Llamo Yo

https://youtu.be/EvyTWRB4l4w

Terri Lyons – Obeah

https://youtu.be/GyjbZSw3a-g

Jerry Gonzalez and the Fort Apache Band – Obatalá

https://youtu.be/zCtayI6xrnw

Cachao y Peruchin – El Bombin de Perucho

https://youtu.be/MJ-Z1hzZNow

Santana – Soul Sacrifice

https://youtu.be/xBG6IaSQCpU

Mongo Santamaría – Sofrito

https://youtu.be/n__CQt-Xykc

Tambor Palma Soriano – Danse d’Ochun

https://youtu.be/9DrHaCwL0vg

Danilo Pérez, John Patitucci & Brian Blade – Rediscovery of the South Sea

https://youtu.be/PIkrIrRQYjM

Rumba en Casa de Amado

https://youtu.be/vTrJ3c_lapg

Somos Campesinos – Carnaval 2006

https://youtu.be/StWzwGUJiuY

Adonis y Osain del Monte – Cachito

https://youtu.be/5wsmX_g9ME8

Milagros Blades & Mecanik Informal – Percusión Folklórica Panameña

https://youtu.be/PhW1fpjU2Cg

Tito Puente – ¡Oye Como Va!

https://youtu.be/ZFpCALtVUcE

Eddie Palmieri & Cal Tjader – Ritmo Uni

https://youtu.be/mI8E3A2tU7U

2° Festival de Ensambles de Percusión CR

https://youtu.be/SH_ypFRJnc4

Gracias a David Young para la mayoría de esta lista de reproducción

Thanks to David Young for most of this playlist

