The Panama News blog links, November 25, 2020

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

Seatrade, Panama Canal expects shifts in global trade patterns

gCaptain, Russia to build Far East metal plant to supply Arctic shipbuilding

Economy / Economía

Latin Finance, Panama sovereign credit rating cut to BBB by S&P Global

The Asset, Hitachi and Mitsubishi sign deal for Panama City metro line

La Estrella, Panamá avanza hacía salir de la lista gris del Gafi

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

Wired, The AstraZeneca COVID vaccine data isn’t up to snuff

The Intercept, Remote learning and the digital divide

Whitworth, Lessons from fighting COVID’s second wave

News / Noticias

Prensa Latina, Panama negotiates anti-COVID vaccines with three companies

FOCO, Niegan entrada al Defensor del Pueblo a Plaza Ágora

La Estrella, Feministas en Panamá protestan contra la violencia hacia la mujer

EFE, Enfermeras de Panamá retoman la calle por su precariedad ante la pandemia

La Estrella, Oposición desconfía del Pacto del Bicentenario

ECSAHARAUI, Recibimiento en Panamá al embajador de la Republica Saharaui

BBC, John Kerry named climate envoy

Radio Temblor, Resumen de la dictadura de Giammattei en Guatemala

Opinion / Opiniones

Blackman, Clean up efforts won’t solve marine plastic pollution

Mora y Araujo, Maradona: the achingly human superstar who embodied Argentina

WOLA, Mexico’s anti-corruption and justice reform efforts tested

Panetta, Biden team ditches Trump-style nationalism

Maloney, The United Sates must end anonymous shell companies

Whitehouse, America’s captured courts

Blades, Diario de la Peste

Sagel, Hacía el Bicentenario

Culture / Cultura

La Estrella, Chemito: El boxeo en Panamá actualmente está en crisis

Bob Marley, Give Thanks and Praises

