¿Wappin? Viene el agua / Here comes the rain

A day late, due to computer problems rather than the heavy rains

Un día tarde, por problemas informáticos más que por las fuertes lluvias

Cuando la lluvia sobre tu techo de zinc te provoca alucinaciones auditivas

When the rain on your zinc roof gives you audio hallucinations

The Beatles – Rain

https://youtu.be/cK5G8fPmWeA

Rómulo Castro – La Rosa de los Vientos

https://youtu.be/QUoV65mVgss

Aretha Franklin – I Wish It Would Rain

https://youtu.be/HltABBEaBbw

Willie Rosario – Lluvia

https://youtu.be/GLXmybkmdjQ

Vilma Palma e Vampiros – Mojada

https://youtu.be/dTyqrD5VJHQ

Of Monsters and Men – I of the Storm

https://youtu.be/tlCkafSYNJI

Lee Oskar – Before the Rain

https://youtu.be/3f56qh5PmUA

Enya – Echoes in Rain

https://youtu.be/8DDHulO485k

Etta James – Stormy Monday

https://youtu.be/oXnZLhss1g0

Prince – Purple Rain

https://youtu.be/TvnYmWpD_T8

Romeo Santos – La Tormenta

https://youtu.be/alxwWy5UtWk

Dido – Hurricanes

https://youtu.be/-mfladpK0AA

Mon Laferte – Vendaval

https://youtu.be/EIF6V9mE2ng

