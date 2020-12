Los fundamentalistas estadounidenses y la victoria que los derrotó

La literatura anticientífica se vendió bien al otro lado de la calle del juzgado cuando el Sr. Scopes estaba siendo juzgado.

Algo de la historia cultural

de los Estados Unidos

por Eric Jackson

El fundamentalismo protestante surgió del agotamiento de la época progresista junto con la xenofobia, un resurgimiento del Ku Klux Klan y la prohibición del alcohol. El punto culminante cultural para los fundamentalistas, en ese entonces, como lo están ahora, fue el juicio del Sr. John T. Scopes, un maestro que violó una ley de Tennessee al enseñar la evolución.

Actuando como fiscal especial estuvo el ex candidato presidencial demócrata Williams Jenning Bryan, un orador populista y talentoso. El abogado para la defensa fue el igualmente famoso abogado progresista Clarence Darrow, quien saltó a la fama a partir del movimiento obrero.

Bryan ganó su caso ante el jurado de Tennessee y Scopes fue multado, pero Darrow ganó el caso en la mayoría de la prensa y entre la mayoría de los estadounidenses.

Esto desencadenó una fuerte respuesta cultural a la intolerancia anticientífica que predicaban Bryan y los fundamentalistas. Un hito digno de mención fue la obra teatral “Elmer Gantry”, sobre un charlatán que encontró en la religión fundamentalista un negocio lucrativo, una útil escalera social y poder sobre una clase de mujeres. La religión fundamentalista se convirtió en objeto de burla pública.

Hollywood y el Renacimiento de Harlem eran fuerzas culturales emergentes y ninguno apreciaba la intolerancia de los evangélicos blancos desde los palos.

Los fundamentalistas se retiraron a sus propias instituciones, que tenían cierta relevancia regional pero que fueron marginales para la cultura estadounidense durante décadas. El fundamentalismo comenzó a resurgir como fuerza cultural nacional unos 50 años después a través de los televangelistas, parte de la escena de la música country que se mezclaba con las principales corrientes culturales y organizaciones políticas como la Mayoría Moral.

La ignorancia militante de Donald Trump y la “realidad alternativa” casi lo llevaron a un segundo mandato. Personas así todavía controlan la Corte Suprema de los Estados Unidos y ocupan puestos poderosos en los gobiernos estatales y federales.

Sin embargo, ese tipo de intolerancia ha sufrido un fuerte golpe en el cuerpo, los donantes corporativos y las empresas de medios están desapareciendo, y las consecuencias legales y morales para el artista del fraude de toda la vida Donald Trump, y los miembros de su familia, están a punto de comenzar.

Entonces, ¿qué está pasando ahora? Las fuerzas de la ignorancia militante se están retirando a sus propias instituciones, sus propias redes de video, sus propias plataformas de redes sociales.

Entonces, ¿qué hacen los demócratas?

No pretendemos que no estén allí, ni vamos a sus grupos de redes sociales para interrumpir. Pero sí seguimos lo que hacen, dicen y publican y critican sistemáticamente.

Y una de nuestras armas más poderosas para llevarlos a los márgenes socialmente inaceptables será la sátira.

Jerry Falwell Jr. viendo el pecado. Foto de Wikimedia por Gage Skidmore.

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~