Panamá, el PRD y Venezuela: mensajes algo confusos

Comunicado sobre las elecciones parlamentarias en Venezuela

La República de Panamá lamenta que las elecciones parlamentarias en Venezuela se hayan celebrado este domingo 6 de diciembre en condiciones que no garantizaron un proceso democrático, transparente, inclusivo, libre y justo para el pueblo venezolano.

Las debilidades institucionalidades del proceso, los obstáculos que enfrentaron los partidos de oposición, la poca participación registrada por medios de comunicación independientes y la ausencia de la recomendable y ampliamente aceptada observancia internacional siembra dudas inaceptables en los resultados de esta consulta.

Como país vecino y hermano, hacemos un llamado a todos los actores de la sociedad venezolana para que se generen los espacios que permitan un diálogo nacional amplio y sin precondiciones, que pueda contar con el acompañamiento de la comunidad internacional, y conduzcan a una pronta solución duradera y consensuada a la crítica situación humanitaria, social y económica del país.

Desde nuestra postura histórica a favor del diálogo constructivo y respetuoso de los principios y valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, Panamá continuará apoyando los esfuerzos que se hacen por la vía pacífica y negociada para poner fin definitivo a la insostenible crisis venezolana.

Declaración conjunta sobre Venezuela

por Panamá, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica Ecuador, El Salvador, Guatemala,

Guyana, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía

Los firmantes, un grupo de países interesados por la crisis multidimensional que afecta a Venezuela, incluidos los miembros del Grupo de Lima y otros países comprometidos en apoyar el retorno de la democracia, declaramos lo siguiente:

Reiteramos que los comicios para renovar la Asamblea Nacional de Venezuela del 6 de diciembre, organizados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional.

Llamamos a la comunidad internacional para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela.

Llamamos a los actores de toda Venezuela, de todas las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias, para que pongan los intereses de Venezuela por encima y se comprometan de manera urgente a un proceso de transición, definido e impulsado por los venezolanos, para encontrar una salida pacífica y constitucional que lleve al país a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible.

