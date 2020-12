Panama Jazz Festival virtual 2021, 11-23 enero

En esta ocasión, Erika Ender actuará con Danilo Pérez.

El Panama Jazz Festival,

11 al 23 de enero 2021

por el Festival y el Ministerio de Cultura de Panamá

Este año el Panamá Jazz Festival cumple su décima octava edición de manera virtual; un gran desafío, pero con la convicción que será uno de los más importantes e innovadores ya que, en una sola plataforma, unirá al mundo entero durante dos semanas. El Festival busca reinventar su formato de manera virtual, y eso es motivo de esperanza para seguir creando y cambiando vidas.

Durante la conferencia de prensa realizada este lunes 30 de noviembre, contamos con la presencia de manera virtual del Ministro de Cultura de Panamá Carlos Aguilar Navarro, el Viceministro de Cultura Gabriel González, Daniel Domínguez, director nacional de las artes, Rainer Tuñón director de comunicación y Ellis Newman director nacional de educación artística; también destacamos la participación de Aleida Duartes directora administrativa de la Fundación Danilo Pérez, el Profesor Jorge Arosemena presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, Patricia Zárate directora ejecutiva del Panama Jazz Festival y la destacada artista, Erika Ender y el director artístico del Panama Jazz Festival, Danilo Pérez.

El ministro Carlos Aguilar Navarro reafirmó su compromiso con el festival aportando herramientas que facilitarán la expansión con nuevas ideas para seguir llevando oportunidades a las familias a nivel nacional e internacional durante estos tiempos de grandes desafíos donde la bandera de la cultura y la paz siempre ha sido el mensaje del maestro Danilo Pérez como director artístico del PJF, Embajador Cultural de Panamá y Artista por La Paz de la Unesco.

Danilo Pérez, dio a conocer los artistas que serán homenajeados durante la décima octava edición, será dedicado a la cantante panameña radicada en Nueva York Enid Lowe y su esposo el gran saxofonista panameño Walter “Gene” Jefferson. Enid Lowe, también conocida como “la Sara Vaugh de Panamá” nace en Colón en 1935 y desde temprana edad canta en diversos escenarios panameños con importantes músicos como Clarence Martin. Luego se traslada a Nueva York y se mantiene activa en la escena del jazz hasta hoy. Gene Jefferson por su lado, nace en 1931 en la Ciudad de Panamá, donde comienza su carrera musical. Luego en Nueva York trabaja con destacados artistas como Tito Rodríguez, Ray Charles, Arsenio Rodríguez, entre otros. Lowe y Jefferson participan por décadas en la escena del jazz de Nueva York, siendo parte de la comunidad de panameños (Mauricio Smith, Frank Anderson, Vitín Paz, entre muchos otros) que contribuyen a la comunidad del jazz local y global.

Dos semanas de clínicas y conciertos importantes destacando la gala con el último concierto del legendario cuarteto de Wayne Shorter; por primera vez, una colaboración magistral de Erika Ender y Danilo Pérez, un gran concierto del Maestro Rubén Blades con Roberto Delgado Salsa Big Band, además del gran saxofonista Joe Lovano con la cantante Judi Silvano, Terri Lynn Carrington con Kris Davis y Val Jeanty, John Patitucci dúo y muchos más.

Debemos destacar el IX Simposio Latinoamericano de Musicoterapia reuniendo musicoterapeutas de Panamá, Colombia, Uruguay, España, Estados Unidos, Argentina, entre otros países, para presentar sobre los efectos terapéuticos de la música; el V Simposio de las Expresiones Culturales, Artísticas y Musicales de los Afrodescendientes de Panamá; Programa de Crédito que dicta el Berklee College of Music a través del Berklee Global Jazz Institute durante el Panama Jazz Festival y el programa Encuentro de Música Clásica, dirigido por profesores y personal del New England Conservatory e invitados internacionales distinguidos.

El festival es producido por Panama Jazz Productions, el Simposio Latinoamericano de Musicoterapia

Coproducido por Ciudad del Saber en beneficio de los programas sociales de la Fundación Danilo Pérez con el apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá.

Para obtener más información sobre el Festival de Jazz de Panamá, visite: www.PanamaJazzFestival.com

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~