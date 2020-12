The Panama News blog links, December 11, 2020

The Panama News blog links

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

Reuters, ILO seeks help for seafarers stranded by COVID

Seatrade: Containers spend 45 days stuck in depots, shortage continues

BBC, Boeing 737 Max: Brazilian airline resumes passenger flights

Image posted on Twitter on Panamanian Mothers Day (December 8) by Ilya Espino de Marotta, who is director of operations and number two executive at the Panama Canal Authority and a mother of three.

Economy / Economía

La Estrella, Desempleo afecta al 31.8% de panameños entre 20 y 29

Xinhua, Panamanian specialty coffee producers look to Asia

Democracy Now!, Indian farmers’ historic strike

AP, US government and states file antitrust suits against Facebook

Seguro Social clinic in Bugaba, Chiriqui distributes disposable diapers to the needy families of those who are bedridden at home. Social Security Fund photo.

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

BBC, El litio geotérmico y por qué puede revolucionar las energías limpias

The Fish Site, Culturing marine ornamentals

Metro Ecuador, Eclipse total de Sol el 14 de diciembre: dónde se podrá ver

Xinhua, Coral reef fish domesticate other animals

This does happen. A couple of our dozen and a half scorpion species are especially venomous, and there are people with allergies or other conditions who can die from even a bee sting that’s a mere annoyance for most people. Kids make up a large percentage of those who die from scorpion stings. It’s prudent to keep a supply of antihistamines around the house to alleviate some of the danger of such stings. From the KW Continente Twitter feed.

News / Noticias

FOCO, Personal de Salud del Nicolás Solano tiene tres meses sin cobrar

Prensa Latina, Celebran en Panamá creación de comarca indígena

La Estrella, Bocas del Toro tiene 10 nuevos corregimientos

The Guardian, Latin America’s COVID crisis lurches from bad to worse

Metro Libre, Diecisiete policías han fallecido por COVID-19

La Estrella, Así distribuirá Panamá a su población las vacunas

Haaretz, Leading Mexican journalist targeted by Israeli NSO’s spyware

El Nuevo Herald, Miles de cubanos están en caravanas camino a la frontera de EEUU

Common Dreams, US Muslims put on no-fly list can sue the FBI about it

The Intercept, “Environmentalist” billionaire building resort on protected wetlands

El rey Naso Reynaldo Santana, agradeció y exaltó la labor del señor viceministro de Asuntos Indígenas, Ausencio Palacio recorrió conmigo y conoce los límites de nuestra comarca y siempre viene a este pueblo a consultar señaló el rey.#PrensaNgäbe

Comunicación efectiva para todos pic.twitter.com/E1AVLkcxS2— PrensaNgäbe. (@Prensa_Ngabe) December 5, 2020

Opinion / Opiniones

Willems, Preventing the death of independent journalism

Pope Francis, People with disabilities

Boff: Lo cotidiano, la fantasía, el carisma

Feffer, Biden won’t reset US foreign policy on his own

O’Neil, Biden can’t pick up in Latin America where Obama left off

Sánchez: El contrato de Petaquilla, SA

Sagel, Combatiendo el confinamiento

Guevara Mann, Cortizo y la dinámica de la corrupción

Culture / Cultura

La Estrella: Iván Gómez, la despedida de un símbolo en la mesa afropanameña

EFE, Bunbury dibuja un cambio de ciclo

Remezcla, Musical benefit for Central American moms in search of disappeared kids

BBC, “Mis padres adoptivos pensaron que habían hecho un acto de amor. Resultó ser un secuestro”

he Jamaica Jazz & Blues Festival will be online this year.

