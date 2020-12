¿Wappin? A child was born / Nació un niño

Christians gather at the grotto of the Church of the Nativity in Bethlehem, Palestine. Wikimedia photo by Bahnfrend.

El espíritu de este día

Orchestra Barroca Catalana et al – Hallelujah (Handel)

https://youtu.be/9jynUQjIXxM

Nikolaus Harnoncourt et al – Christmas Oratorio (Bach)

https://youtu.be/LJts7bpW2VE

Philharmonia Orchestra – Troika (Prokofiev)

https://youtu.be/7GUzJ7fQBtg

Royal Scottish National Orchestra – The Bell (Khachaturian)

https://youtu.be/t4NSiFvU5G0

Trans-Siberian Orchestra – Christmas Canon (Pachelbel)

https://youtu.be/4cP26ndrmtg

Sinfónica Nacional de Panamá – Concierto de Navidad

https://youtu.be/EFK8PxzeH4E

King’s College Cambridge Choir – I Saw Three Ships

https://youtu.be/BXtBm5B2y2E

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~