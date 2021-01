Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Masked Tityra ~ Titira enmascarado (también conocido como Puerquito) ~ Tityra Semifasciada. Photographed at / encontrado en Cerro Azul, Panamá, © Kermit Nourse.

Masked Tityra / Titira enmascarado

by Kermit Nourse

This handsome bird ranges from the middle of Mexico to southeastern Brazil. It favors fruiting trees, especially at forest edges or in partially cleared land. It likes to nest in tall, dead trees.. It’s common on both sides of Panama, except for the Dry Arc lowlands of Cocle and Panama Oeste. In addition to the mainland it’s also found on the islands of Coiba and Cebaco.

Este hermoso pájaro se extiende desde el centro de México hasta el sureste de Brasil. Prefiere los árboles frutales, especialmente en los bordes del bosque o en terrenos parcialmente despejados. Le gusta anidar en árboles altos y muertos. Es común en ambos lados de Panamá, excepto en las tierras bajas del Arco Seco de Coclé y Panamá Oeste. Además del continente también se encuentra en las islas de Coiba y Cebaco.

