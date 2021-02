¿Wappin? Roots reggae night / Noche de reggae de raíces

Irie concerts

U-Roy, Gregory Isaacs, Frankie Paul & Lloyd Parks – Sunsplash 2005

https://youtu.be/be2lF0ZJM4c



Gondwana – Buenos Aires 2010

https://youtu.be/lJ_3Ze0qfN4



Black Uhuru – Montego Bay 1982

https://youtu.be/y4DYDPBiHiI



Cultura Profética – Luna Park

https://youtu.be/eGYiTRmFXkY



Aisha – High Priestess

https://youtu.be/ktAc7QZrauE



Lee “Scratch” Perry & Mad Professor – Black Ark Experryments

https://youtu.be/DxswfHiHCto

~ ~ ~

