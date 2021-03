Escuchando a los murciélagos

Retratos de una selección de 12 especies de murciélagos incluidas en este estudio. A pesar de las obvias diferencias morfológicas entre las especies, todas tenían dos picos en la sensibilidad auditiva que correspondían al rango de frecuencia de su ecolocalización y llamados sociales. Identidad de la especie (y crédito de las fotos; MT: Marco Tschapka; MK: Mirjam Knörnschild; MS: Michael Stifter; HS: Hans Schneider)Para obtener una versión más grande de este gráfico, toque aquí

¿Cómo y qué escuchan los murciélagos?

por STRI

Un reciente estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B proporciona la evaluación comparativa más completa de las capacidades auditivas de los murciélagos hasta la fecha y destaca las presiones evolutivas que actúan sobre su percepción sensorial. Los científicos del Museum für Naturkunde en Berlín estudiaron la audición de los murciélagos en los rangos de frecuencia alta y baja utilizados para la ecolocalización (el uso de ondas sonoras y eco para determinar la ubicación de objetos en el espacio) y la comunicación social y demostraron que la sensibilidad auditiva es igualmente buena en ambos rangos. Además, un análisis comparativo filogenético mostró que los cambios en la sensibilidad auditiva evolucionaron en respuesta a los cambios de frecuencia tanto de la ecolocalización como de los llamados sociales.

Los murciélagos viven en un mundo de sonidos. Como especialistas auditivos, confían en los llamados de ecolocalización de alta frecuencia para percibir el mundo, pero también detectan llamados sociales y otros sonidos ambientales en frecuencias más bajas.

La ecolocalización y los llamados sociales no solo difieren en frecuencia (tono) sino también en amplitud (volumen): los llamados de ecolocalización son normalmente más fuertes que los llamados sociales, pero los ecos de retorno de los llamados pueden ser muy silenciosos. Aunque los murciélagos son un taxón particularmente interesante para la investigación de la percepción auditiva, los estudios comparativos son escasos.

Los científicos del Museum für Naturkunde en Berlín, Mirjam Knörnschild y Martina Nagy, se unieron a investigadores de la LMU Munich y el MPI for Psycholingüistics en Nimega para estudiar cómo las presiones evolutivas moldean la percepción sensorial de los murciélagos. Evaluaron la sensibilidad auditiva y la codificación de amplitud de 11 especies neotropicales utilizando una técnica mínimamente invasiva que no afectaba a los murciélagos. Los científicos demostraron que la amplitud está codificada con más precisión para los llamados de ecolocalización de alta frecuencia que para los llamados sociales de baja frecuencia.

“Esta diferencia probablemente esté relacionada con la necesidad de los murciélagos de codificar la amplia gama de diferencias de amplitud en los llamados de ecolocalización y sus ecos”, explica Knörnschild. En contraste con la codificación de amplitud, la sensibilidad auditiva de los murciélagos es igualmente buena en rangos de frecuencia alta y baja. “Curiosamente, en algunas especies, las hembras tienen una mayor sensibilidad auditiva que los machos en el rango de baja frecuencia”, añade Nagy. “Esta sensibilidad mejorada puede ser adaptativa porque los murciélagos jóvenes producen llamados de aislamiento de baja frecuencia para solicitar atención de sus madres”.

Los científicos combinaron sus datos originales con información publicada sobre 27 especies de murciélagos adicionales en un análisis comparativo filogenético y demostraron que los picos específicos de la especie en la sensibilidad auditiva se correlacionan con las frecuencias máximas de llamados de ecolocalización y llamados de aislamiento de las crías. “Esto indica que los cambios en la sensibilidad auditiva evolucionaron en respuesta a los cambios de frecuencia tanto de la ecolocalización como de los llamados sociales”, señala Mirjam Knörnschild.

Estos hallazgos son relevantes más allá de los murciélagos. Otras especies, especialmente otros taxones que utilizan la ecolocalización como las ballenas, probablemente también muestren una evolución adaptativa correlacionada entre picos en la sensibilidad auditiva y frecuencias de llamado importantes. Los científicos esperan que sus resultados proporcionen un incentivo para la investigación en profundidad de las presiones evolutivas que actúan sobre la percepción sensorial de los taxones que utilizan la ecolocalización en general.

