Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Saltarín Cuellidorado ~ Golden-collared Manakin ~ Manacus vitellinus.

Encontrado en el camino del oleoducto, Gamboa, Colón, Panamá. © Kermit Nourse.

Golden-collared Manakin

Saltarín Cuellidorado

Found only in Panama and western Colombia, the male is plump and brightly colored, while the female is a dull gray but with brightly colored legs. It’s most of all a rainforest understory bird, but also found in secondary forests, including on lands that have been cleared but are growing back. It’s found on both sides of the isthmus, more plentifully on the Atlantic Side. It’s very common in Bocas del Toro, the Veraguas Shield and the Panama Canal area.

Se encuentra solo en Panamá y el oeste de Colombia, el macho es regordete y de colores brillantes, mientras que la hembra es de un gris apagado pero con patas de colores brillantes. Es sobre todo un ave del sotobosque de la selva tropical, pero también se encuentra en bosques secundarios, incluso en tierras que han sido taladas pero que están volviendo a crecer. Se encuentra a ambos lados del istmo, más abundantemente en el lado atlántico. Es muy común en Bocas del Toro, el Escudo de Veraguas y el área del Canal de Panamá.

