¿Wappin? con David Young: Somos familiares / We’re related

¡Escuchen los tambores!

Listen to the drums!

playlist by / lista de reproducción por David Young

La música para pies felices: 500 años de la música de la diáspora africana en las islas del Caribe.

La música:

La Rumba, el corazón y el alma del pueblo cubano.

Comenzó a ser cantada, bailada y tocada en congas por los esclavos africanos, trabajadores portuarios de las ciudades portuarias. de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba. De naturaleza sexual, el corazón de las reuniones sociales. La llamada del solista, la respuesta del coro, el rasgo distintivo de la música africana cantada, dondequiera que se toque en el mundo.

El “Abakua” y sus bailarines, la sociedad masculina secreta traída de Dahomey en África occidental.

La “Rumba Columbia”, viril, bailada por hombres (una mujer fue campeona nacional hace unos años), interpretada por Los Muñequítos de Matanzas y los “Papínes”, el musical “Familias”, dos de miles de grupos similares de Rumba en la Isla.

Carlos Embale, uno de los sonéros cubanos más famosos de la música cubana de La Habana, canta con fuerza “Echale Salsita” con la Banda del Septéto Nacional.

El líder de la banda puertorriqueña José Cortíjo y su Combo, con el gran cantante Ismael Rivera, con “Juan José”, con el corista de falsete, con un estilo cantado en la sureña Ciudad de Ponce. Cortíjo dominó las ondas de radio en Panamá en la década de 1950, con sus bombas y plenas, convirtiéndose en la música popular de los pobres de Panamá. Ismaél se convirtió famoso después con “El Nazareno”.

La diáspora continúa en los Estados Unidos, con su migración puertorriqueña a principios del siglo XX.

Llevar consigo las tradiciones musicales de su isla a grandes ciudades como Nueva York y Chicago, y mezclarla con la música cubana con la que ellos y sus padres crecieron. Vivir entre los sonidos del jazz, la música negra estadounidense de su hogar adoptivo, dio lugar a los grandes de la música de jazz latino: el neoyorquino Tito Puente, Ricardo Ray, el estadounidense Cal Tjader, el emigrado cubano Mongo Santamaría y el emigrado dominicano. Johnny Pacheco, quien con su flauta magistral primero popularizó la charanga cubana, con sus violines, y luego, a principios de la década de 1970, popularizó la música adrocubana y sus artistas en todo el mundo al fundar los icónicos FANIA Records.

— DY

~ ~

What led Rubén Blades to embrace and revive Afro-Cuban rhythms and to live part of his life in Puerto Rico? For starters, Cuba is in his ancestral roots, through his mother, among other things a musician. But do understand the ways in which, apart from the migrations from English and French speaking islands in the 19th and 20th centuries, Panama is a Caribbean country. We have various dialects of Spanish, which are branches of Trade Routes Spanish. You can also hear it in Cuba and Puerto Rico when people drop the letter “s” from syllables. Spanish slave ships brought African laborers stripped of almost everything – but not their memories of the music from the Yoruba cultural area, which embraced not only the Yoruba people from parts of what is now Nigeria, but also non-Yoruba people who were influenced. Those slaves who dared to run to the wilderness – the Viñales Valley and caves in its surrounding limestone cliffs in Western Cuba, the mountains of Southwestern Puerto Rico, the hills above Nombre de Dios and Portobelo and into what’s now Guna Yala and the Darien in Panama – kept the old continent’s rhythms going. So, from sailors from Southern Spain who brought their accents to the lands of the old trade routes, to the African slaves who brought their musical tastes to the same places, we are culturally related to the Cubans and Puerto Ricans.

– EJ

Johnny Pacheco y su Charanga – Suavito

https://youtu.be/kIB3uEp024A

Rumberos de Cuba

https://youtu.be/HF3C2Df2JZ0

Alexei Shama Milán & Septeto Nacional – Echale Salsita (1991)

https://youtu.be/Lx3c3Ojgxxg

Celeste Mendoza, Carlos Embale y Septeto Nacional de Ignacio Pineiro (1964)

https://youtu.be/UVJZ3lf-AaY

Cal Tjader Quintet en la Mansión Playboy (1959)

https://youtu.be/haXEadVNXKk

Descarga Boricua – Que Humanidad

https://youtu.be/xxEkBN7IPMI

Rumba “Todos Estrellas” pt. 1

https://youtu.be/cFCqCUKncTA

Rumba “Todos Estrellas” pt. 2

https://youtu.be/BKMd53gcJYg

Tin Marín, Richie Ray & Bobby Cruz – A bailar que son dos días

https://youtu.be/1qfIU6P3mxg

Cortijo y su Combo – Juan José (1957)

https://youtu.be/tldGcGD7-t4

Los Muñequitos de Matanzas, en su barrio

https://youtu.be/FDEbEMTA2_I

Tito Puente – Take Five

https://youtu.be/El3lMf_Mfhc

