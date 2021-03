¿Wappin? DJ EJ’s Friday free-form / Viernes de forma libre de DJ EJ

Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, lead singer for Of Monsters and Men. Wikimedia photo by Olikristinn.

Although it’s largely an oldies show…

The buzzard always seeks something new

El anciano siempre busca algo nuevo

Churupaca – Luna Nueva

https://youtu.be/mdCxpVDwuhw

Miles Davis – Time After Time

https://youtu.be/FpZHjvFXprk

Séptima Raiz – Deja Vu 2020

https://youtu.be/QY-ifrCn8mw

Carla Morrison – Todo Pasa

https://youtu.be/Bd_xmsyI5HM

Cyndi Lauper – True Colors

https://youtu.be/Qdjl_DQqxAY

Ben E. King – Stand By Me

https://youtu.be/einn_UJgGGM

Héroes del Silencio – La Herida

https://youtu.be/DLAUQ3b15Zk

Peter Tosh – Pick Myself Up

https://youtu.be/whY3Io6uRVE

Cienfue – Is Anybody Anybody?

https://youtu.be/krBX6hyFTtM

Guadalupe Pineda – Historia De Un Amor

https://youtu.be/HzjE33U_gy8

Mon Laferte & René Camacho – Se Me Va A Quemar El Corazón

https://youtu.be/gc2kLXW0fmE

Jefferson Airplane – Lather

https://youtu.be/uKcb9I3rmTc

The Who – Boris the Spider

https://youtu.be/bvFuUaCe8eY

Lord Cobra – Crook Salesman

https://youtu.be/kEmeSBAtIuw

Of Monsters & Men – Visitor

https://youtu.be/Bq1lpEC70Hg

Alice Coltrane & Carlos Santana – Angel of Sunlight

https://youtu.be/1wCAEsNZddw

Fiesta Caribeña con The Beachers

https://youtu.be/lg_TKbbItHM

