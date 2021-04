Joshua Tewksbury liderará STRI

“El futuro de los trópicos es el futuro de nuestro mundo, y no hay otro instituto que haya hecho más por nuestra comprensión de los ecosistemas tropicales que STRI”, dijo Tewksbury. Foto por STRI.

Tewksbury es nombrado director del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales

por STRI

Joshua Tewksbury, director ejecutivo interino y director del centro global de Future Earth en los Estados Unidos, ha sido nombrado director del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), cargo que ocupará a partir del 6 de julio del año en curso.

Tewksbury es un ecologista con más de dos décadas de experiencia en investigación sobre conservación ambiental y biodiversidad, y desde hace casi una década ejerce como director ejecutivo en institutos internacionales de investigación. En Future Earth, un programa de investigación global dedicado a la sostenibilidad y a cambios globales, Tewksbury lidera una red de decenas de miles de científicos y gestiona una amplia gama de proyectos, programas y alianzas de estudios enfocados en la conservación.

Con sede en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, STRI promueve el incremento y difusión del conocimiento sobre la biodiversidad del trópico, sus culturas y su importancia para el bienestar humano. Como director, Tewksbury supervisará a más de 400 empleados, un presupuesto anual de $ 35 millones y las instalaciones de investigación del instituto en Panamá y sitios de campo en África, Asia y las Américas. Además de sus científicos residentes y personal de apoyo, las instalaciones de STRI son utilizadas anualmente por unos 1.400 científicos visitantes, becarios pre y postdoctorales y estudiantes de todo el mundo.

“La carrera profesional de Tewksbury en ciencias de la conservación ambiental demuestra un compromiso a largo plazo con el trabajo a través de fronteras disciplinarias y geográficas”, dijo Lonnie G. Bunch, secretario del Smithsonian. “Es un líder experimentado y con perspectiva a futuro, con la visión para guiar la impactante investigación sobre biodiversidad que el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales ha avanzado durante más de un siglo”.

En su cargo actual en Future Earth, Tewksbury supervisa docenas de proyectos de investigación interdisciplinarios, desde la evaluación de factores que amenazan la biodiversidad hasta la comprensión de la relación entre el bienestar humano y del medio ambiente. También ha fundado iniciativas como el Earth Leadership Program (Programa de Liderazgo por la Tierra), que apoya el desarrollo de habilidades para investigadores académicos que estudian los desafíos de la sostenibilidad. Anteriormente, de 2012 a 2015, fue director fundador del Instituto Luc Hoffman, un centro de investigación global dentro de World Wildlife Fund International, especializado en la ciencia de la conservación.

Tewksbury también es cofundador y editor ejecutivo de la revista Anthropocene, una publicación que destaca soluciones para la sostenibilidad. Ocupa cargos docentes en la Universidad de Colorado Boulder en el Estado de Colorado y en el Departamento de Ciencias y Políticas Ambientales de la Universidad George Mason. También fue nombrado académico senior en la Escuela de Sostenibilidad Ambiental Global de la Universidad Estatal de Colorado y es miembro de la Junta de Estudios Ambientales y Toxicología de la Academia Nacional de Ciencias.

“El futuro de los trópicos es el futuro de nuestro mundo, y no hay otro instituto que haya hecho más por nuestra comprensión de los ecosistemas tropicales que STRI”, dijo Tewksbury. “Me siento honrado y emocionado de unirme al Smithsonian y de tener la oportunidad de liderar al principal instituto de investigaciones tropicales del mundo en momentos en que la importancia de los trópicos y sus culturas nunca ha sido mayor”.

A lo largo de su carrera como investigador, Tewksbury ha publicado más de 85 artículos científicos sobre temas de conservación, cambio climático e historia natural, incluyendo las relaciones y la diversidad de plantas, animales y hongos tropicales. Tiene una licenciatura en biología de campo de Prescott College y un doctorado de la Universidad de Montana en biología y ecología de organismos.

Tewksbury será el sucesor de Matthew Larsen, quien se desempeñó como director de STRI desde agosto de 2014 hasta su jubilación en junio de 2020. Oris Sanjur, Directora Asociada de Administración Científica de STRI, se ha desempeñado como directora interina desde entonces, liderando exitosamente a STRI durante los últimos nueve meses.

Los miembros del comité de búsqueda incluyeron a John Davis, director interino, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum; Lisa Barnett, directora de desarrollo, STRI; Phyllis D. Coley, distinguida profesora de biología de la Universidad de Utah; Gladys Navarro de Gerbaud, presidenta de la Fundación Smithsonian de Panamá; Fernando Santos Granero, antropólogo investigador senior, STRI; Steven Hoch, presidente de la junta asesora de STRI; Steven L. Monfort, John and Adrienne Mars Director del Smithsonian National Zoo and Conservation Biology Institute; y Rachel Page, bióloga investigadora de STRI.

