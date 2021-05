Cabbies snarl the metro area / Taxistas arrasan el área metropolitana

On Friday, May 7, it was like this across much of Panama, Panama Oeste and Colon provinces as taxi drivers blocked traffic to protest a number of things, but most of all to demand the return to a rotation in which cabs with even-numbered plates would drive one day, those with odd-numbered plates the next day.

El viernes 7 de mayo, fue así en gran parte de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón cuando los taxistas bloquearon el tráfico para protestar por una serie de cosas, pero sobre todo para exigir el regreso a una rotación en la que los taxis con números pares las placas conducirían un día, las que tenían placas impares al día siguiente.

Taxi drivers reject make-believe economic policy

Taxistas rechazan la política económica ficticia

by Eric Jackson

So, Nito looked at the low death toll after the epidemic’s second wave, declared the economy to be reopened and pretended that his magic wand works. Among the reactivation measures was the May 1 modification of the emergency “par y non” decree that taxis with even-numbered plates and odd-numbered plates would circulate on alternating days so that drivers would not be competing for the many fewer customers brought on by a somewhat collapsed economy. However, economic activity and therefore taxi usage has not nearly recovered to what it was, such that even by working double shifts the drivers were not getting enough fares to make a living. There were all the usual irritants like online ride hailing services, the government handing out more cab permits as favors to friends and so on. Thus a day of traffic chaos on the streets of the greater metro area.

Entonces, Nito miró el bajo número de muertos después de la segunda ola de la epidemia, declaró que la economía se reabriría y fingió que su varita mágica funcionaba. Entre las medidas de reactivación se encontraba la modificación del 1 de mayo del decreto de emergencia “par y non” según el cual los taxis con matrículas pares e impares circularían en días alternos para que los conductores no compitieran por los muchos menos clientes traídos por una economía algo colapsada. Sin embargo, la actividad económica y, por lo tanto, el uso del taxi no se ha recuperado ni mucho menos a lo que era, de modo que incluso trabajando en turnos dobles, los conductores no obtenían suficientes tarifas para ganarse la vida. Hubo todos los irritantes habituales, como los servicios de transporte en línea, el gobierno entregando más permisos de taxi como favores a amigos, etc. Por lo tanto, un día de caos de tráfico en las calles del área metropolitana.

Contact us by email at fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

These links are interactive — click on the boxes