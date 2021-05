Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Gray-headed Chachalaca / Chacalaca Cabecigris / Ortalis cinereiceps

Encontrado en Gamboa, Colón, Panamá © Kermit Nourse

La Chacalaca Cabecigris / The Gray-headed Chachalaca

Weighing about 18 ounces and 20 inches long, this bird is hunted for food in Panama. It’s often called the paisana or faisana, which means pheasant in Spanish. It’s also sometimes compared to the wild turkey. However, chacalacas are neither turkeys nor pheasants, nor very closely related. In spite of their aptitude for the dinner table they seem to be numerous. They make secondary lowland forests, and cleared lands that have some trees or bushes on them, as their usual homes. They are found on both sides of the isthmus and in the larger of the Perlas Islands. They are plentiful in the canal area. Their range extends from Honduras to northeastern Colombia.

Con un peso de aproximadamente 18 onzas y 20 pulgadas de largo, esta ave se caza para comer en Panamá. A menudo se le llama paisana o faisana. A veces también se compara con el pavo salvaje. Sin embargo, las chacalacas no son pavos ni faisanes, ni son parientes muy cercanos. A pesar de su aptitud para la mesa, parecen ser numerosos. Hacen bosques secundarios de tierras bajas y talan tierras que tienen algunos árboles o arbustos, como sus hogares habituales. Se encuentran a ambos lados del istmo y en la mayor de las Islas Perlas. Son abundantes en la zona del canal. Su rango se extiende desde Honduras hasta el noreste de Colombia.

