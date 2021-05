Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Garden Emerald / Chlorostilbon assimilis / Esmeralda de Panamá o Esmeralda Jardín.

Encontrado en Gamboa, Colón, Panamá. ©Kermit Nourse.

Garden Emerald ~ Esmeralda Jardín

foto por Kermit Nourse

The Garden Emerald has a limited range between Panama and Costa Rica. This one is a female, the male is all green. It’s a lowlands and foothills bird found in gardens, on cleared lands and along forest edges. On the Pacific Side it ranges from Chiriqui to the western part of Darien, on the Atlantic Side in Bocas del Toro and in the Panama Canal area. It is found on many of the islands and islets of the Pacific, including Coiba, the Perlas Archipelago and Taboba. It will go up a tree that’s in bloom to feed, but its preference is the low-lying flowers.

La Esmeralda Jardín tiene un rango limitado entre Panamá y Costa Rica. Esta es una hembra, el macho es todo verde. Es un ave de tierras bajas y estribaciones que se encuentra en jardines, en terrenos despejados y a lo largo de los bordes de los bosques. En el lado Pacífico se extiende desde Chiriquí hasta la parte occidental de Darién, en el lado Atlántico en Bocas del Toro y en el área del Canal de Panamá. Se encuentra en muchas de las islas e islotes del Pacífico, incluyendo Coiba, el Archipiélago de Perlas y Taboba. Subirá a un árbol en flor para alimentarse, pero prefiere las flores bajas.

