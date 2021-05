Pérez Esquivel et al, STOP the repression against Colombian People

Declaration of support and solidarity

with the People of Colombia

by the undersigned

In regards to the popular movement and the permanent situation of the Colombian people, we, the undersigned organizations and individuals, declare the following:

1.- Colombia continues to experience great social upheavals. Today is in the midst of social mobilizations and a National Strike in opposition to the measures and bills (Tax Reform, Health Reform, Pension Reform and Labor Reform) that the government of President Ivan Duque wants to impose on the Colombian people and that have been rejected by the entire population as unjust and illegitimate.

2 – The force of truth and the DECISION OF THE PEOPLE have forced the government to withdraw its Tax Reform . However, although this is an achievement of the mobilizations, the measures adopted by the State in this crisis have not been sufficient, nor have they resolved the demands of the population. Unfortunately, the government continues to favor the privileges of AN exclusive elite, as well as the interests of transnational AND extractivist corporations, and the neoliberal system, to the detriment of the GENERAL population.

3 – In this context of social mobilization, crimes against humanity against the population continue: assassinations, arbitrary detentions, forced disappearance of persons, sexual violence, death threats, harassment and persecution, in addition to the previous crimes against social leaders, forced displacement of unarmed civilian populations, especially peasants, indigenous and Afro-descendants, which have been constant since the signing of the Peace Accords.

4 – We reject state violence against the Colombian population, as well as the actions of paramilitary groups and mercenaries, which the world has learned about through videos and denunciations. We denounce the training, assistance and weapons that the Colombian Security Forces have received from the government of the United States which, which HAS only reinforced the continuous violations of human rights.

5 – We welcome the declarations of the United Nations and the European Union rejecting police abuses and calling for a constructive and inclusive dialogue; we call on the countries of the world and international human rights organizations to act immediately to pressure and demand that the Colombian government put an end to human rights violations and repression against the population.

6 – We call on the government of President Iván Duque to stop police and military violence and to adopt political, economic and social measures that respond to the needs of its people in an immediate and consensual manner with democratic social and political forces.

7- At this crucial moment for the people of Colombia, we join the call of the prophet Leonardo Boff, who calls to create “together a broad political front in defense of democracy and social rights”, made up of “all political, ideological and spiritual tendencies, centered around values and capable of getting us out of the present crisis”.

STOP the repression against Colombian People

Signed by the following individuals and organizations:

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

Martin Almada, Premio Nobel Alternativo, Paraguay

Maria Stella Caceres, directora Museo de las Memorias: Dictadura y DDHH. Paraguay

Alianza CONVIDA 20

AFAVIT Asociación Familias Victimas Trujillo, Colombia

Agrupación Adelanto Belloto, Chile

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos – AFEP – Chile

Agrupación de Mujeres Ofelia Moreno de Renca, Chile

Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste (ACASE), Puerto Rico

Alliance for Global Justice, USA

Amigos por un Sahara Libre, México

APASOCASA, Panamá

Apoyo la Resistencia del Pueblo Colombiano, República Dominicana

Articulación Continental de CEB, regional

Articulación Continental de Comunidades Eclesiales de Base, México

Asociación Acción Verapaz, España

Asociación Civil Crecer Juntos, Argentina

Asociación Codo a Codo, Colombia

Asociación de Solidaridad con Colombia Katio, España

Asociación Étnica Caminos de Dignidad ASOECAD, Colombia

Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe Saharaui (AMARAS A. C.), México

Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia ANPAC, Colombia

Asociación Panameña Solidaria con la Causa Saharaui, APASOCASA, Panamá

Asociación Presbiteras Católicas, Colombia

ASOMAMIWATA, Colombia

ASOMUVICOPAZ Meta, Colombia

ASOTRACAMPO, Colombia

Baptist Peace Fellowship of North America – Bautistas por la Paz, USA

Border Patrol Victims Network Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, USA/México

Brújula Metropolitana, México

Campaña Andalucía Justa y Resiliente, España

Capellanía Católica del Hospital Comarcal de Sierrallana en Torrelavega, España

Capellanía. Católica. Del centro. Penitenciario del Dueso en Santoña en Cantabria, España

Carrefour D’animation à un Monde Ouvert, Canadá

Casa de Acogida del Buen Samaritano, España

Casa de Citas – Centro Cultural – Restaurante, Colombia

CEBS, México

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM), Ecuador

Centro de Estudios del Consejo de Iglesias de Cuba

Centro Oscar A. Romero, Cuba

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco AC, México

Chaski Edu Consultores S.A.C., Perú

CINTRAS, Centro De Salud Mental y Derechos Humanos, Chile

CNP, Nicaragua

Colectivo Amauta de Perú en Chile

Colectivo Arterra, España

Comando Unitario de EX PP y Familiares, Chile

Comisión 4T: Tierra, Techo, Trabajo y Trascendencia – Alianza CONVIDA20

Comisión Construcción de Paz, No Violencia y Anti militarización – Alianza CONVIDA20

Comisión de Derechos Sociales del Colegio de Abogados de Rio de Janeiro, Brasil

Comisión FUNA, Chile

Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui, Argentina

Comité de Cooperación Latinoaméricano-Saharaui, Argentina

Comité de Derechos Humanos y Ecológicos de Quilpué, Chile

Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, Cuba

Comité Oscar Romero Buenos Aires, Argentina

Comité Óscar Romero de Aragón, España

Comité Oscar Romero de Barcelona, España

Comité Óscar Romero de Torrelavega en Cantabria, España

Comité Óscar Romero de Valladolid, España

Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile

Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile

Comité Romero de Washington, USA

Comité Veedores Floridablanca, Colombia

Comunidad Cristiana de Base José Aldunate, Chile

Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile

Comunidad Luterana Inclusiva “Buenas Nuevas”, Colombia

Comunidad Teológica Rajab, Argentina

Concejo Municipal de Paz de Arenal Sur de Bolívar, Colombia

Concejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular CONAICOP, Uruguay

Confederación Intersindical, España

Confluencia de mujeres de Andalucía valle Colombia

Congreso de los Pueblos – Capítulo Chile

CONPAZCOL, Colombia

Consejo Católico de Justicia y Paz, Japón

Consejo Comunitario Cuenca Río Timba Mari López Buenos Aires Cauca, Colombia

Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Río Naya, Colombia

Coordinación Étnica Nacional de Paz – CENPAZ, Colombia

Coordinadora 8 de Marzo, Quilpué, Chile

Coordinadora Americana por el Derecho de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política

Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODEHUPA, Panamá

Copredesa, Argentina

Corporación 3y4 Álamos, Chile

Corporación Colombia Paz y Armonía, Colombia

Corporación Memorial Economía U. de Chile

Corporación organizando, haciendo y pensando el Pacífico CORHAPEP, Colombia

Corporación por la vida, la justicia y la Equidad, Colombia

Corriente Nacional Emancipación Sur, Argentina

CPM Micaela Bastidas, Perú

DKA, Austria

Equipo Misionero Itinerante, EMI, Ecuador

Federación Bautista De El Salvador – FEBES, El Salvador

Fellowship of Reconcilation, USA

Festivales Solidarios, Guatemala

Florida Indigenous Rights and Environmental Equality, USA

Forest Peoples Programme, Reino Unido

Frente Ambiental del partido Nuevo Encuentro, Tucumán, Argentina

Fundación Ciudadana de DDHH, Chile

Fundación Crazulas, Colombia

Fundación Desarrollo Sostenible del Pacífico Colombiano Gisela Díaz, Colombia

Fundación Diversencia, Bolivia

Fundación Don Sergio Méndez Arceo, México

Fundación Nueva Luz, Colombia

Fundación Pastorin, Colombia

Fundación Pazos, Colombia

Fundación Sophia, Colombia

Fundación Unidos por la Vihda Kevin Alexander Díaz, Colombia

Gem Paz. Grupo Ecuménico de Mujeres constructoras de Paz, Colombia

Grupo de Memoria Renca de Pie, Chile

Hermanas Auxiliadoras del Purgatorio, Colombia

Hoac de Cantabria Hermandad Obrera de Acción Católica de Diócesis Santander, España

Iglesia Episcopal de Guatemala.

Iglesia Luterana Intercultural, Perú

Iglesias por la Paz, México

Iniciativa Periferia, España

Instituto Edith Theresa Hedwing Stein – ISTEIN, Brasil

International Peace Research Association, USA

InterReligious Task Force on Central America and Colombia

Intersindical Valenciana, Valencia, España

Juventud Mexicana Frente al Cambio Climático, México

Liga Argentina por los Derechos Humanos

Londres 38, espacio de memorias, Chile

MEP suroccidente, Colombia

Mesa Interreligiosa de Solidaridad con el Migrante, Colombia

Mexicanos Unidos, México

Movice. Capítulo Madrid, España

Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, Cuba

Movimiento de Renovación Universitaria, Panamá

Movimiento Internacional de Reconciliación Austria

Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende Alames El Salvador

Movimiento Trans Feminista Bolivia

Mujeres Memoria y Derechos Humanos Arica y Parinacota – Chile

Mujeres para el Diálogo, México

Observatorio Ciudadano Bosa, Colombia

ONG Proyecto Alternativa Feminista PAF, Chile

Organización Juntos por la Vida, Chile

Otros Cruces, Chile

Parrocchia San Giovanni Battista, Italia

Parroquia de San Martín de Ganzo en Torrelavega, España

Parroquia de San Mateo, USA

Parroquia de San Pedro Apóstol de Torres en Torrelavega, España

Parroquia de San Pelayo de Dualez en Torrelavega, España

Partido Comunes, México

Pastoral de Migración Iglesia Luterana Mexicana

Pastoral Social, Iglesia Anglicana, México

Pax Christi International

Plataforma Bolivariana de Alicante, España

Plataforma Intersecções, Brasil

Radio La Voz de Paine, Chile

Red Continental Cristiana por la Paz

Red Continental Cristiana por la Paz, Regional

Red de Esperanza y Solidaridad Diócesis de Caguas, Puerto Rico

Red de Mujeres Afros de Bayunca-REMABAY, Colombia

Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan, México

Red Europea de Comités Oscar Romero SICSAL-EUROPA, Bélgica

Red Latinoamericana Gay Latino, Bolivia

Red Solidaridad y Misión de los Misioneros Claretianos de América

Red TAMAT – Conferencia de Religiosos de Colombia

Sección XXII CNTE-SNTE, México

Seminario Bautista de México

SERCOBA, El Salvador

SERPAJ Argentina

SERPAJ Colombia

SERPAJ Paraguay

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad Oscar Arnulfo Romero – SICSAL-

Servicio Paz y Justicia de Costa Rica

Servicio Paz y Justicia de El Salvador

Servicio Paz y Justicia en América Latina SERPAJ – AL, Regional

Sicsal – Bolivia

SOA Watch – Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas

Somos Abya Yala, Somos Una América, Regional

Tampa Bay Activist Network, USA

The United Church of Canada

Tongo Banda, España

Unión Evangélica Pentecostal Venezolana

Universidad Bíblica Latinoamericana, Costa Rica

Universidad Popular De Los Pueblos, Colombia

Visión Pacífico VP, Colombia

War Resisters League, USA

Witness For Peace Solidarity Collective,USA

30 (thirty), Nueva Zelandia

