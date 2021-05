¿Wappin? Como dijeron los zoneitas, “pingding”

La playa en San Carlos, foto por Eric Jackson. Mostly cumbia, a little bit of tamborito tonight.

In proper Panamanian Spanish, it’s “pindín”

Nahomi Medina – Carmen la de Pocrí

https://youtu.be/TruTdKroHOk

Ulpiano Vergara – El concertista tipico

https://youtu.be/UwK4QYofAzM

Dorindo Cárdenas – Desolación

https://youtu.be/mX3JyjFw7Mg

Concierto Karen Peralta y Margarita Henríquez

https://youtu.be/tbornvp4O4Y

Nenito Vargas y Los Plumas Negras – Prisionero de Tus Labios

https://youtu.be/bgNojlNud6Y

Samy y Sandra Sandoval – Sábados Típicos

https://youtu.be/8AXBSfR2bcg

Dayra Moreno – Soltera y Sin Compromiso

https://youtu.be/CrRPKV9MSns

Rigo Fuentes y Flia con Jhonathan Chávez – Tamboritos Tradicionales

https://youtu.be/GCUnGWgo7Gw

Estercita Nieto – Mal de Amores

https://youtu.be/ac3nBW_32iw

