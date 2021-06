Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Yellow-crowned Night Heron ~ Martinete coronado OR Garza Nocturna cabeciamarilla ~ Nyctanassa violacea. Encountered at Panama City’s, Puente del Rey. Photo © Kermit Nourse. Yellow-crowned Night Heron Martinete coronado

Especially a salt marshes and rocky beaches wading bird, mostly found on the Pacific Side but also a few on the Atlantic Side. These are found in the Perlas Archipelago, on Coiba and Taboga and a number of other Pacific islands. They’re also found farther inland, along wetlands adjacent to fresh water rivers. They’re common around Panama City. The species ranges from the Eastern USA to Peru and Northern Brazil and are fond in the Galapagos and the Antilles.

Especialmente un ave zancuda de las marismas saladas y las playas rocosas, que se encuentran principalmente en el lado del Pacífico, pero también algunas en el lado del Atlántico. Estos se encuentran en el archipiélago de Perlas, en Coiba y Taboga y en varias otras islas del Pacífico. También se encuentran tierra adentro, a lo largo de humedales adyacentes a ríos de agua dulce. Son comunes en la ciudad de Panamá. La especie se extiende desde el este de EE. UU. Hasta Perú y el norte de Brasil y le gustan las Galápagos y las Antillas.

