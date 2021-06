Polo Ciudadano: Exigimos TRABAJO, empleo de verdad

No queremos bonos condicionados

Exigimos un plan de empleo de urgencia

por Polo Ciudadano

La nación entera ha repudiado la inmoralidad del gobierno del PRD-Cortizo de condicionar las ayudas del Bono Solidario a quienes se han quedado sin sustento por los despidos y suspensiones de contratos con la excusa de la pandemia, mientras que le regala más de mil millones a los banqueros, y mientras otorga a cambio de casi nada el patrimonio natural a las empresas mineras y los puertos a la empresa Hutchinson.

El gobierno inmoral y parcializado hacia la élite millonaria del país ha manchado con su actitud clientelista, que busca recortar el bono solidario, una actividad completamente digna, como lo es el trabajo comunitario. El trabajo comunitario por sí mismo no es indigno, por el contrario, es una forma de solidaridad social destacable, lo indigno es la hipocresía del gobierno, la oligarquía y los medios de comunicación.

Desde el Polo Ciudadano le decimos al gobierno Cortizo-PRD que el pueblo no quiere bonos condicionados, no porque sea malo el trabajo comunitario, sino porque es la manera deshonesta que pretenden recortar las pocas ayudas que han dado a los menos favorecidos, con un mísero bono de B/. 100.00, que no alcanza para una canasta básica de alimentos que anda por los B/.300.00.

El gobierno quiere una excusa para borrar de la lista del bono a muchas personas que lo necesitan, para que le sobre plata para seguir pagando miles de millones de dólares de deuda pública a bancos y bonistas. El año pasado, en medio de la crisis, Cortizo y el ministro Alexander pagaron más de B/. 3,000.00 millones de deuda, mientras no había plata para nombrar personal de salud o pagarles a tiempo.

Presidente Cortizo: el pueblo no quiere bonos condicionados, el pueblo lo que quiere es TRABAJO, EMPLEO DE VERDAD, no que sirva a la manipulación de representantes y diputados del oficialismo. Basta de regalarle millones a empresarios para la supuesta “reactivación económica” que nunca llega porque se embolsillan la plata.

Exigimos un Plan de Urgencia de Empleo público, como el que se hizo en la crisis de los años 70, en que se contrate a todos los que quieran trabajar directamente y se les asegure un salario mínimo de B/. 500.00 para que puedan sostener a sus familias.

Exigimos un Plan de Empleo de Urgencia masivo, en el cual el Estado contrate directamente al menos a cien mil personas, principalmente jóvenes, para realizar diversas labores en las instituciones públicas.

El pueblo no quiere la falacia del “trabajo comunitario” al servicio clientelista del PRD, el pueblo quiere EMPLEOS DE VERDAD.

