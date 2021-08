Este miércoles empieza un ciclo sobre

la danza en el Cine Universitario Virtual

por GECU

De este miércoles 25 al martes 31 se podrán apreciar 12 películas de corto y largometraje de directores de todo el mundo, en el ciclo LA DANZA EN EL CINE, que estará presentando gratuitamente la SALA VIRTUAL del CINE UNIVERSITARIO del GECU de la Universidad de Panamá, en conjunto con el Ministerio de Cultura, como actividad complementaria al Encuentro Nacional de Danza que lleva adelante nuestra principal institución cultural.

Cada programa presentará por 48 horas un largometraje de ficción junto con cortometrajes de distintas manifestaciones dancísticas, como ballet, flamenco, contemporánea, folklórica, popular, entre otras, dentro de los que se destacan BODAS DE SANGRE (España) de Carlos Saura; STORMY WEATHER (EEUU) de Andrew L. Stone; EL BAILE (Francia) de Ettore Scola; LAS ZAPATILLAS ROJAS (Reino Unido, 1948) de Michael Powell y Emeric Pressburger y FRANCES HA (EEUU) de Noah Baumbach.

En general se podrán disfrutar producciones de siete países: EEUU, Canadá, España, Panamá, Cuba, Francia y Reino Unido, sin costo alguno, emitidos desde https://www.gecupanama.com/cu-en-linea Mayor información al 6502-2316 o en cine.universitario@up.ac.pa

