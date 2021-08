Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Thick-billed Euphonia ~ Eufonia piquigruesa ~ Euphonia laniirostris. Encontrado en Gamboa. Foto © Kermit Nourse.

Thick-billed Euphonia / Eufonia piquigruesa

One of the many euphonias in Panama, this one can be seen on forest edges and gardens. They are common on disturbed lowlands all along the Pacific Side, and up such valleys as those of the Bayano River and the Panama Canal. On the Atlantic slope they range from northern Cocle all the way east into Colombia. This species ranges from Costa Rica to Bolivia and into parts of the Amazon Basin.

Una de las muchas eufonias en Panamá, esta se puede ver en los bordes de los bosques y jardines. Son comunes en las tierras bajas perturbadas a lo largo de la vertiente pacífica y en valles como los del Río Bayano y el Canal de Panamá. En la vertiente atlántica se extienden desde el norte de Coclé hasta el este hasta Colombia. Esta especie se extiende desde Costa Rica hasta Bolivia y en partes de la cuenca del Amazonas.

