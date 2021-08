¿Wappin? AfroLatino

Muchas naciones y culturas, algunas raíces compartidas

Many nations and cultures, some shared roots

Orquesta Failde – Almendra

https://youtu.be/rK7vwBHD7OY

Eddie Palmieri – No Critiques

https://youtu.be/7RI9rp3AviU

Tocame Son – El Manisero

https://youtu.be/40gUx-aOhV8

Manny Oquendo – Mejor Que Nunca

https://youtu.be/UmooeSTwPwg

Ricco Timbayonne et al – Rumba en Cuba 2012

https://youtu.be/uCLA7_u0dMg

Grupo Folklorico y Experimental Nuevayorquino – Canto Ebioso

https://youtu.be/tk2q_gJTnKc

Flora Purim – Sarara

https://youtu.be/Xsl3Cp8TrHE

Conga San Agustin – Carnaval en Santiago de Cuba 2010

https://youtu.be/_l6cUnIYlKA

Justi Barreto – Guaguancó Sublime

https://youtu.be/v-QMdhBkTQM

Ismael Rivera – La Perla

https://youtu.be/ik19r4YuuQM

Tumba Francesa (1979 dir. Santiago Villafuerte)

https://youtu.be/7nzKWtd62WM

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

