¿Wappin? Music to learn a language + / Música para aprender una lengua +

A classroom in one of Panama’s indigenous comarcas. Photo by the Defensoría del Pueblo.

Un aula en una de las comarcas indígenas de Panamá. Foto de la Defensoría del Pueblo.

Listen and read the subtitles

Escuche y lea los subtítulos

Carla Morrison – Disfruto

https://youtu.be/11EBGOlI66s

Marianne Faithfull – As Tears Go By

https://youtu.be/SSYGwl-IY_c

Héroes del Silencio — Maldito Duende

https://youtu.be/bd0inepDo6A

Mon Laferte — Se Me Va A Quemar El Corazón

https://youtu.be/bkb4RGLq7Cs

Zaida Reyte — Lagrimas Negras

https://youtu.be/LAlP_FFaUSQ

Víctor Jara – Manifiesto

https://youtu.be/Xyyu5AN_H0g

Bob Marley – Slave Driver

https://youtu.be/HITaaqurEcM

Mike & The Mechanics – Silent Running

https://youtu.be/W4Y4qrern-I

Lauryn Hill – That Thing

https://youtu.be/Njcj4-bc4DQ

The Temptations – My Girl

https://youtu.be/Z40O-bdghuQ

Avril Lavigne – Complicated

https://youtu.be/ifN9cXIMD5k

Romeo Santos — Propuesta Indecente

https://youtu.be/nbEk4HMZfdo

Iggy Pop & Kate Pierson – Candy

https://youtu.be/zPKs8ESfHho

Bessie Smith – Send Me to the ‘Lectric Chair

https://youtu.be/WrCHsL68AZQ

Sech — 911

https://youtu.be/9Tx16O9E0D8

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~