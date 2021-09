Lombana (y ellos): Su propósito primordial

A medida que nos enteramos de sus cambios al Código Electoral, hemos sabido una cosa desde el principio

desde el Twitter de Ricardo Lombana:

“Unos meses después de las elecciones, ya se veían intentos de legislar con nombre y apellido. Aquí un recuerdo de modificación que limita la libre postulación en la que alegremente escribieron NO LOMBANA en la hoja de firmas. Después del susto que se llevaron, se van a blindar.”

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~