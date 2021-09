The Panama News blog links, September 30, 2021

The Panama News blog links

a Panama-centric selection of other people’s work

una selección Panamá-céntrica de las obras de otras personas

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

TVN, Naufragos sin control

La Estrella, Panamá y Canadá refrendan acuerdo de transporte aéreo

gCaptain, China’s electric grid stumbles under shipping shortage

Mundo Marítimo, Blanqueo de identidad de buques: una amenaza emergente

EuroNews, US alternatives in Latin America to counter China’s Belt / Road?

Economy / Economía

La Estrella, Sindicatos exigen un alza salarial ante el alto costo de la vida

EU Observer, Panama to stay on EU tax haven blacklist

EFE, OMC crea un panel para resolver disputa entre Costa Rica y Panamá

The Intercept, The pesticide lobbyists’ playbook

Civil Eats, Are pork producers using food justice to stop an animal welfare law?

AP, Far-right cryptocurrency follows ideology across borders

Wei, Preventing an Evergrande confidence crisis in China

CEPR, IMF surcharges: counterproductive and unfair

Confidencial, Socio del Canal Interoceánico de Nicaragua perdió casi $29.500 millones

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

STRI, Tropical liana increases linked to natural disturbance and climate change

MIT Technology Review, The pandemic is testing the limits of face recognition

Malwarebytes, What is the Dark Web?

The Economist: Genes show how, when humans reached remote Pacific islands

Reuters, Scientists come closer to solving Caribbean seaweed mystery

El País, El alcance de la lava del volcán de La Palma en el mar

News / Noticias

Reuters, Panama aims to end coal imports and produce ethanol

La Prensa, Asociaciones médicas denuncian amenazas en contra de colegas

Telemetro, Nito rechaza al “terrorismo de vacunas

Axios, Mouynes: “We sounded the alarm”

Yahoo News, The Trump CIA’s war plans against WikiLeaks

CBC, YouTube moves to block and remove anti-vaccine content

Texas Tribune, Texas would reduce Black and Hispanic majority US House districts

Opinion / Opiniones

Herreros, Vergüenza eterna a los “héroes” de Iquique

Bernstein, The Bible doesn’t validate endless exploitation of the environment

Asher, Novel chemical entities

T’ruah, Rabbis endorse bill supporting two-state solution

Bernal, Manifiesto a la ciudadanía

Transparency International, Panama still guards anonymous companies

Banfield, Panamá no tiene condiciones para la minería sostenible

Zúñiga Sánchez, La urgencia de un proyecto del país

Turner, El problema migratorio

Culture / Cultura

TVN: Boza, Sech y Rubén Blades, nominados en los Latin Grammy

Remezcla, Natti Natasha’s new album

Barker, How Dolly Parton’s Coat of Many Colors became an LGBTQ+ anthem

