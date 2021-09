The Panama News blog links, September 8, 2021

The Panama News blog links

Canal, Maritime & Transportation / Canal, Marítima & Transporte

El Venezolano, Panamá tiene nueva normativa para los viajeros

Cruise Industry News, Panama Canal’s proposal to modify toll structure

Q Costa Rica, Avianca to resume daily Costa Rica-Panama flights

gCaptain, Persistent bullies should be removed from ships

Economy / Economía

Metro Libre, Cortizo preparando una estrategia nacional para el sector industrial

La Estrella, Superintendencia de Bancos aplicará normas de transparencia

Weisbrot, US labor’s future may depend on monetary and fiscal policy

AP, Dudas y expectativas por remesas con Bitcoin en El Salvador

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

STRI, Deceiving plumage: female hummingbirds look like males to avoid harassment

TropicNow, Corals cope with climate change better than was thought

Edwards & Quinn, Covid: La nueva dosis para las personas inmunodeprimidas

The Guardian, Growing government use of sensitive data to ‘nudge’ behavior

News / Noticias

La Estrella, Denuncian privatización de tierras en áreas canaleras

Jurist, Panama legalizes medical marijuana

Prensa Latina, Panama’s Supreme Court denounces drug lord’s release

USARSO, US to practice “expeditionary deployment operations’ in Panama

FOCO, Diputados no quieren ser procesados penalmente ni presentar su hoja de vida

La Prensa, Cciap pide frenar debate de la reforma electoral

Telemetro, Código QR es obligatorio para ingrese al país

NACLA, Lawyer who fought Chevron over Amazon oil spills found guilty of contempt

Reuters, UNICEF trying to reunite evacuated Afghan children with families

BBC, Mexico decriminalizes abortion

Opinion / Opiniones

The Hindu, Ending the forever: On American interference

Moore: In the end, Bin Laden won

Jackson, The Texas Taliban wing of the Republican Party

Adams, Press freedom bill would protect journalists – but not Julian Assange

Stiglitz, COVID-19 and Human Freedom

Tooze, Has COVID ended the neoliberal era?

Yao, Fernando Manfredo y la minería metálica a cielo abierto

Blades, Diario de La Peste

Santamaría, ¿Hermeti$mo o constituyente?

Turner, Sobre el derecho a no vacunarse

Culture / Cultura

Jacobin, Colombia’s ugly architecture of inequality

Huffington Posts, Charles Barkley blasts anti-vax sports stars

The Onion, Study: Red meat takes years off of cow’s life

EFE, China prohíbe a la televisión mostrar hombres “afeminados”

RPC, Medios internacionales crítican el Rommel Fernández

Nuestros uniformados se encuentran apostados en los tres anillos de seguridad, establecidos en el área interna y externa del Estadio Rommel Fernández, a horas del gran partido Panamá 🇵🇦 VS México🇲🇽 #TrabajandoPorPanamá pic.twitter.com/ZrzKWcBrSM — Policía Nacional (@ProtegeryServir) September 8, 2021

Three rings of police security for Panama’s game against Mexico.

